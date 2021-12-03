اشتباك حدودي مسلح بين القوات الإيرانية وطالبان

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طهران - الوكالات: أكدت وزارة الخارجية الايرانية اندلاع اشتباكات، بين حرس الحدود الايراني وحركة «طالبان»، مشيرة الى انه تم احتواء التوتر بتنسيق بين الجانبين.

وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده ان «خلافا حدوديا» بين سكان محليين في محافظة سيستان جنوب ايران وولاية نيمروز شمال ايران تسبب باطلاق نار على الحدود بين الطرفين.

وأعلن خطيب زاده انه تمت ادارة الوضع واحتوائه بتنسيق بين حرس الحدود من كلا الجانبين.

وأفادت وكالة «Aamaj News» الأفغانية، باندلاع اشتباكات باستخدام اسلحة ثقيلة على حدود افغانستان مع ايران بين مقاتلي حركة «طالبان» وعناصر حرس الحدود الايراني.

وقالت الوكالة ان الاشتباكات دارت في قضاء كانغ بولاية نيمروز شمال افغانستان، مضيفة ان «طالبان» تمكنت من بسط السيطرة على بعض نقاط التفتيش لحرس الحدود الايراني.

وأكدت وسائل اعلام ايرانية اندلاع الاشتباكات بسبب «سوء فهم حدودي»، ونقلت عن مسؤولين «مطلعين» ان الأعمال القتالية مع «طالبان» توقفت، مشيرة الى ان السلطات الايرانية تناقش حاليا الحادث مع الحركة.

