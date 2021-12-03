وباء «الجوع» يهدد 274 مليون إنسان بالموت

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: اعلنت الأمم المتحدة امس انها بحاجة لمبلغ 41 مليار دولار لتلبية الحاجات الانسانية المتزايدة حول العالم، في وقت يواصل وباء»كورونا» تفشيه فيما يدفع التغير المناخي والنزاعات بمزيد من الناس الى حافة المجاعة.

وقدّر مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة، ان يكون 274 مليون شخص على مستوى العالم، بحاجة لنوع من المساعدة الضرورية العام القادم، ما يمثل زيادة بنسبة 17% مقارنة بعام 2021 والذي سجل ارقاما قياسية.

ويعني ذلك ان شخصا من بين 29 سيحتاج لمساعدة في 2022، وهي زيادة بنسبة 250% منذ 2015 عندما كان شخص من كل 95 بحاجة لمساعدة، حسبما اكد مكتب الأمم المتحدة في تقريره السنوي الذي يعطي لمحة عامة عن الأوضاع الانسانية.

وقال منسق الشؤون الانسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث للصحافيين ان عدد الأشخاص المحتاجين «لم يبلغ هذا المستوى المرتفع من قبل». وأضاف بأن توفير المساعدة لهذا العدد الكبير من الناس «ليست مسألة مستدامة، لكن ينبغي ان يستمر».

وجاء في النداء السنوي لوكالات الأمم المتحدة ومنظمات انسانية اخرى ان توفير المساعدة لـ183 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفا في 63 دولة العام القادم سيتطلب 41 مليار دولار، مقارنة بـ35 مليار دولار لعام 2021، وما يمثل ضعف ما كان مطلوبا قبل اربع سنوات. وعرض التقرير صورة قاتمة للاحتياجات المتزايدة الناجمة عن الصراعات وتفاقم عدم الاستقرار في اماكن مثل افغانستان واثيوبيا وبورما. الى ذلك تقول منظمة «يونيسف» ان 3,2 ملايين طفل افغاني دون الخامسة سيعانون من سوء التغذية الحاد خلال الشتاء فيما سيموت مليون منهم لغياب العناية. وبدوره يقول كريستوف غارنييه منسق مشروع منظمة اطباء بلا حدود في هرات «نسبة اعادة دخول المستشفى مرتفعة جدا» وقد تفاقم سوء التغذية المنتشر اساسا في البلاد المنهك جراء نزاعات مستمرة منذ 40 عاما في السنوات الأخيرة بعد مواسم جفاف قاسية على ما يوضح.

وخلال الصيف انسحب الأميركيون واستولت حركة طالبان على السلطة مجددا وتتالت المآسي ما اغرق البلاد في ازمة انسانية حادة. ويشير غارنييه الى ان حركة طالبان «تبدي تعاونا كبيرا» مع منظمة اطباء بلا حدود و»هم قلقون فعلا من الوضع». ويرى ان «التغير الرئيسي هو على الأرجح العقوبات الدولية». وردا على استيلاء طالبان على السلطة جمدت الولايات المتحدة التي تعتبر الحركة عدوها اللدود منذ عشرين عاما، احتياطات البنك المركزي الأفغاني ما ادى الى انقطاع موارد المصرف على ما يفيد غارنييه الذي يدعو الى رفع قرار التجميد. كذلك، توقفت المساعدات الدولية التي كانت تمول بنسبة 75% النفقات العامة.

وتقول كبيرة الممرضات في العيادة غايا جيليتا «تأتي الأمهات من اماكن بعيدة في غالب الأحيان» الى المستشفى الحكومي القريب، لكنه «لم يعد يتلقى الامدادات» من معدات وأدوية «ولم يعد الأطباء والممرضات يتلقون اجورهم».

