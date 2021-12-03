مصر تدخل عالم الطائرات المسيرة بـ«ملكة السماء»

عربيات ودوليات

كشفت مصر عن احدث تقنياتها العسكرية المتطورة وهي طائرة مسيرة محلية الصنع تحمل اسم «نووت» وهي قادرة على رصد التحركات على الحدود البحرية والبرية، لمدة 14ساعة متواصلة، وترسل معلوماتها لحظيا، مايساعد على التعامل مع اي تهديدات، بسرعة فائقة، والطائرة ضمن معروضات الأسلحة المتنوعة التي تصنعها مصر في معرض «ايديكس2021» الذي يقام على ارض مصر للمرة الثانية.

«نووت» تعنى باللغة الهيروغليفية «ملكة السماء» واختيار الاسم يعكس حرص مصر على دمج تاريخها بحاضرها ومستقبلها، وتأتي نوت ضمن خمس طائرات تشارك بها السلطات المصرية، ممثلة في الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الانتاج الحربي في النسخة الثانية من معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية المصري «ايديكس 2021».

وقال د. احمد عصمت حسين، المُشرف واستشاري تصنيع الطائرة «نووت» انها طائرة مصرية خالصة بنسبة 100% حيث تم تصميمها وتصنيعها بعقول وأيدٍ وخبرات مصرية كاملة، موضحاً انها سُميت بـ»نووت» على اسم احدى الديانات المصرية والآلهة المصرية القديمة، والتي تعنى ملكة السماء وأوضح ان تلك الطائرة تتميز بقدرة على البقاء بمدى 14 ساعة، وتستطيع حمل حتى 65 كيلوغراماً كحمولة مفيدة، لافتاً الى ان تلك الطائرة تقع في الفئة الثالثة من نوعيات الطائرات بدون طيار وتعمل في مجال التصوير، وهو مجال هناك نهم كبير جداً عليه على مستوى العالم كما يمكن ان تحمل كاميرات متطورة، وتسليحاً حال الحاجة.

ويشير المشرف على تصنيع الطائرة الى انها تُصنف في فئة الطائرات الصغيرة وذات التكلفة القليلة وذات الفائدة الكبيرة، موضحاً انها تُصنف على كونها طائرة بدون طيار متعددة الأغراض، والتي يمكنها تنفيذ العديد من المهام المختلفة، مثل الاستطلاع التكتيكي، وتحديد الأهداف، وتصحيح نيران المدفعية، وتمييز وتتبع الأهداف وتتميز الطائرة المصرية «نووت» بأنها تستطيع الطيران بسرعة 180 كيلومتراً في الساعة، ومعدل تسلق 5 امتار في الثانية، بارتفاع يصل حتى 5 كيلومترات، وقدرة على البقاء في الجو لـ14 ساعة كاملة.

