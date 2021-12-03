تسونامي بالإسكندرية.. يجرف الأشجار والسيارات

عربيات ودوليات

أثارت «نوة قاسم» التي تتعرض لها الاسكندرية شمال مصر في مثل هذا الوقت كل عام، الرعب والفزع حيث دفعت العواصف والمياه بالسيارات والأشجار وكل ما وجدته في طريقها.

وارتفعت امواج البحر الى 5 أمتار، فيما وصلت سرعة الرياح الى 65 كيلومترا في الساعة، وصاحب ذلك تراكم السحب المتوسطة والمنخفضة، متبوعة بانخفاض في درجات الحرارة وصل الى 7 درجات. وقامت محافظة الاسكندرية باتخاذ كافة التدابير والاستعدادات اللازمة لمواجهة النوة، ودفعت بسيارات شفط المياه ورافعات لسحب السيارات العالقة، وكذلك سيارات اسعاف مجهزة لنقل المصابين.

ويأتي ذلك بعد ايام من موجة طقس سيئ تعرضت لها محافظات مصر وأدت لتعطل الدراسة وتوقف الحركة المرورية على بعض الطرق الرئيسية والسريعة.

وأعلنت السلطات المصرية ازاء ذلك حالة الطوارئ القصوى، وقررت الغاء اجازات الأطقم الطبية لمتابعة اي اصابات. وقبلها تعرضت محافظة اسوان لموجة من السيول ادت لظهور العقارب التي تسببت في مقتل 3 واصابة المئات. وناشدت السلطات المواطنين بأهمية توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن اي اشجار او لافتات الاعلانات وأعمدة الانارة والضغط العالي، ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة امان.

