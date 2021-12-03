صلاح واصل تألقه.. وتشلسي متمسك بالصدارة

دوليه

تمسّك تشلسي بصدارة ترتيب الدوري الانكليزي وتجاوز «قطوع» واتفورد بعد ان هزمه بصعوبة 2-1 على أرض الاخير في «فيكاردج رود» ضمن المرحلة 14 أول من امس.

وحافظ النادي اللندني على صدارة الترتيب بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي حامل اللقب والذي فاز بدوره على مضيفه استون فيلا بالنتيجة نفسها، ونقطتين عن ليفربول الفائز على جاره ايفرتون في دربي المرسيسايد 4-1. وانتظر الضيوف حتى الدقيقة 73 لتسجيل هدف الفوز عن طريق المغربي حكيم زياش، وذلك بعدما كان «البلوز» افتتحوا التسجيل عبر الشاب مايسون ماونت (29) قبل ان يعادل النيجيري إمانويل دينيس النتيجة لاصحاب الارض قبل دقيقتين من نهاية الشوط الاول (43).

وقاد النجم المصري محمد صلاح ليفربول الى فوز كاسح على حساب جاره اللدود ايفرتون في دربي مرسيسايد بنتيجة 4-1 على ارض الاخير. ودخل ليفربول المباراة متسلحاً بتحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية، تخللهما الفوز على بورتو البرتغالي 2-0 في الجولة الخامسة من مسابقة دوري ابطال أوروبا بعد ضمان بطاقة التأهل إلى دور ثمن النهائي. وبخلافه تماما، لا يعيش الجار ايفرتون افضل ايامه، اذ دخل الى المباراة وهو يحتل المركز 14 في الترتيب. وفاز إيفرتون في الموسم الماضي في عقر دار جاره في «أنفيلد» للمرة الأولى منذ عام 1999، إلاّ أنه لم يقدّم متعة الفوز بدربي ميرسيسايد لجماهيره على ملعبه منذ أكتوبر 2010. ويبدو انّ اصحاب الارض لم يتخطوا عقدة ملعبهم، إذ سرعان ما اظهر ليفربول رغبته في الخروج منتصرا من موقعة الدربي، وتمكن من التقدم بهدفين بعد 19 دقيقة فقط من عمر اللقاء، فسجّل جوردان هندرسون الهدف الاول (9) إثر تمريرة خلفية من زميله الاسكتلندي أندي روبرتسون فسدّدها قائد ليفربول الى يمين بيكفورد. ولم ينتظر الضيوف سوى عشر دقائق لمضاعفة تقدمهم، هذه المرة عن طريق صلاح الذي تلقى الكرة على الجهة اليمنى فانطلق بسرعة هائلة وسط سعي مدافعي ايفرتون للحاق به، قبل ان يشق طريقه نحو منطقة جزاء منافسه ويسدّد فوق الحارس بيكفورد (19). وتمكن اصحاب الارض من فرض شوط ثان ساخن بعدما قلّصوا النتيجة عبر ديماراي غراي الذي اخترق دفاع ليفربول بين مدافعين اثر تمريرة متقنة من البرازيلي ريشاليسون (38).

الا انّ ليفربول لم يترك اي فرصة لجاره اللدود للعودة بالنتيجة، وتمكن الفرعون المصري صلاح من القضاء على آماله بهدف شخصي ثان في اللقاء اثبت من خلاله علو كعبه بعدما انطلق بسرعته المعتادة لينهي الكرة داخل الشباك رافعا النتيجة الى 3-1 (64). وعزّز الضيوف النتيجة بهدف رابع حمل توقيع جوتا (79) الذي قام اثر تمريرة من روبرتسون بفاصل مهاري سمح له بتخطي المدافع قبل ان يضع الكرة في الشباك. وواصل مانشستر سيتي تضييق الخناق على تشلسي وتمكن من العودة بالنقاط الثلاث من مواجهته امام مضيفه استون فيلا 2-1. بدوره اكتفى وولفرهامبتون بالتعادل السلبي امام بيرنلي.

