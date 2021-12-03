ريال أحكم قبضته على المقدمة

دوليه

أحكم ريال مدريد قبضته على صدارة ترتيب الدوري الاسباني وذلك عقب فوزه على أتلتيك بلباو 1-0 أول من أمس في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة. وسجّل هدف الفوز لريال الفرنسي كريم بنزيمة (40). وعزّز فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي موقعه في الصدارة برصيد 36 نقطة وبفارق 7 عن كل من جاره اللدود أتلتيكو مدريد حامل اللقب الذي يملك بدوره مباراة مؤجلة ضد غرناطة يخوضها في 22 الشهر المقبل، وريال سوسييداد الذي سقط في نهاية الأسبوع أمام إسبانيول 0-1. واقتنص ريال الفرصة السانحة أمامه للابتعاد في الصدارة قبل أن يسافر غدا الى الباسك لمواجهة سوسييداد في مباراة صعبة جداً ضد فريق تربع لفترة طويلة على الصدارة قبل أن يفقدها مؤخراً بعد تعادله السلبي مع فالنسيا والخسارة الأحد أمام إسبانيول. ورغم افضلية ريال مدريد في الشوط الاول، من ناحية الاستحواذ والفرص، غير انّ أتلتيك بلباو نجح في احداث بعض الارباك في دفاع الفريق الملكي. لكنّ بنزيمة تمكن من اراحة «الميرينغي» وافتتاح التسجيل. فبعد سلسلة تمريرات رائعة بين لاعبي ريال على تخوم منطقة جزاء بلباو، وصلت الكرة الى ماركو أسينسيو على مشارف المنطقة فسدّدها مباشرة، لكنّ حارس الضيوف أوناي سيمون ابعد الكرة، لتصل الى قدمي الكرواتي لوكا مودريتش الذي حاول بدوره التسديد لكنّ كرته وصلت عن غير قصد الى الفرنسي الذي حولها مباشرة داخل المرمى (40).

