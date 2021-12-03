سان جرمان وقع في فخ التعادل

دوليه

أوقف نيس سلسلة انتصارات مستضيفه باريس سان جيرمان المتصدر وأجبره على التعادل دون أهداف لحساب الجولة السادسة عشرة من الدوري الفرنسي.

وشهدت المباراة قبل انطلاقها تقديم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لجائزة الكرة الذهبية لجماهير حديقة الأمراء رفقة زميله الإيطالي جانلويجي دوناروما المتوج بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم. وأهدر الفريقان فرصا واضحة للخروج بالنقاط كاملة، ليضيف الفريق الباريسي نقطة إلى رصيده في صدارة الترتيب. لكن التعادل ليس بالنتيجة السيئة لفريق العاصمة إذ يتصدر الترتيب بفارق 12 نقطة عن وصيفه الجديد مرسيليا الذي بات ثانياً بفوزه خارج قواعده على نانت بهدف للبرازيلي جيرسون سانتوس (30) في لقاء أكمله صاحب الأرض بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 32. واستفاد فريق المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي الذي يملك مباراة لم يستكملها ضد ليون بعدما توقف بسبب رمي عبوة مياه على لاعبه ديميتري باييت، من سقوط رين على أرضه أمام ليل حامل اللقب الذي، وبعد سلسلة من ست مباريات من دون فوز بينها التعادل في المراحل الخمس الأخيرة، عاد الى سكة الانتصارات بحسمه المواجهة بهدفين برتغاليين لتشيكا (31) وريناتو سانشيس (45)، مقابل هدف لبنجامان بوريغو (85) في لقاء أكمله صاحب الضيافة في دقائقه الأخيرة من مدربهم برونو جينيسيو بسبب طرده.

كما أن تعادل نيس في «بارك دي برينس» صب في صالح مرسيليا الذي بات متقدماً بفارق نقطة عن رين ونقطتين عن نيس.

كما وسع فريق سامباولي الفارق الذي يفصله عن لنس الخامس الى ثلاث نقاط بعد تعادل الأخير مع مضيفه كليرمون 2-2 رغم تقدمه على الأخير مرتين واضطرار صاحب الأرض الى إكمال اللقاء بعشرة لاعبين في الدقائق الأخيرة.

