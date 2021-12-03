ساسوولو أوقف انتصارات نابولي

دوليه

بعد أربعة أيام على إسقاطه ميلان في معقله، عاد ساسوولو ليسدي خدمة للنادي اللومباردي، الفائز على مضيفه جنوى 3-0، بتعادله مع ضيفه نابولي المتصدر 2-2 بعدما كان متخلفاً بهدفين نظيفين أول من أمس في المرحلة 15 من الدوري الإيطالي.

كما أسدى ساسوولو خدمة لإنتر حامل اللقب الذي تغلب على سبيتسيا 2-0 وبات على بعد نقطتين من الفريق الجنوبي. وعلى ملعب «لويجي فيراريس» وبمواجهة نجمه السابق الأوكراني أندريه شفتشنكو القادم مؤخراً لتدريب جنوى، استعاد ميلان توازنه وسريعاً بالفوز خارج قواعده بثلاثة أهداف جميلة للسويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش من ركلة حرة (10) والبرازيلي ميسياس جونيور برأسية خادعة من فوق الحارس (1+45) ثم بتسديدة أرضية محكمة لابن الثلاثين عاماً بعد تمريرة من الإسباني إبراهيم دياس (61)، في لقاء خسر خلاله «روسونيري» جهود الدنماركي سايمون كاير في ثوانيه الأولى بسبب إصابة في الركبة. ودخل ميلان لقاء جنوى وهو يدرك بأن عليه العودة بالنقاط الثلاث إذا ما أراد الحلم بإحراز اللقب للمرة الأولى منذ 2011، لاسيما أنه بات متخلفاً عن نابولي بفارق ثلاث نقاط بعد الخسارة التي تلقاها الأحد على أرضه أمام ساسوولو 1-3.

وبقي نابولي، المتمسك بحلم اللقب الأول منذ 1990، متصدراً لكن الفارق تقلص الى نقطة بعدما فرط بتقدمه على ساسوولو بهدفين سجلهما الإسباني فابيان رويس في الدقيقة 51 بتسديدة بعيدة بعد تمريرة من البولندي بيوتر زيلينسكي الذي كان أيضاً خلف الهدف الثاني الذي سجله البلجيكي درايس مرتنز (59).

لكن صاحب الأرض عاد الى اللقاء الذي خسر فيه نابولي جهود لورنتسو إنسينيي ورويس والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي بسبب الإصابة، بتقليصه الفارق عبر جانلوكا سكاماكا بعد عرضية من اليوناني يورغوس كيرياكوبولوس (71)، ثم بإدراكه التعادل في الدقيقة 89 برأسية جان ماركو فيراري بعد ركلة حرة نفذها دومينيكو بيراردي.

ورغم خسارته المدرب أنتونيو كونتي وجهود النجمين البلجيكي روميلو لوكاكو والمغربي أشرف حكيمي، أكد إنتر ميلان مجدداً جديته في الدفاع عن اللقب الذي أحرزه للمرة الأولى منذ 2010، وذلك بفوزه على ضيفه سبيتسيا 2-0.وحقق إنتر فوزه الثالث توالياً والعاشر للموسم ليرفع رصيده الى 34 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف نابولي ونقطة خلف ميلان. وبدأ روما يبتعد أكثر فأكثر عن دائرة الصراع على اللقب، وذلك بعد تلقي فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو هزيمته السادسة للموسم بسقوطه على أرض بولونيا بهدف سجله السويدي ماتياس سفانبرغ (35). وتجمد رصيد «الذئاب» عند 25 نقطة في المركز الرابع بفارق ست نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال الموسم المقبل والذي يحتله أتالانتا الفائز الثلاثاء على فينيتسيا 4-0.

