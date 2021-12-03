ميلووكي هزم تشارلوت

دوليه

سجل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو السلة الحاسمة قبل ثانيتين من نهاية المباراة، ليقود ميلووكي باكس حامل اللقب للفوز 127-125 على ضيفه تشارلوت هورنتس أول من أمس في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وسجل أنتيتوكونمبو، أفضل لاعب في الدوري المنتظم مرتين وأفضل لاعب في نهائيات الموسم الماضي، 40 نقطة و12 متابعة و9 تمريرات حاسمة ليقود باكس الى انتصاره الثامن تواليًا.

وتقدم باكس للمرة الاولى قبل 2:29 دقيقتين من نهاية الربع الثالث (91-90) بثلاثية لجورج هيل. وشهد الربع الاخير تبادل التقدم بين الفريقين 10 مرات، قبل أن يخترق اليوناني الى السلة في الثواني الاخيرة ويسجل السلة الحاسمة. ورفع باكس رصيده الى 17 انتصارًا مقابل ثماني هزائم في المركز الثالث في المنطقة الشرقية.

في نيو أورليانز، سجل السلوفيني لوكا دونتشيتش 28 نقطة و14 تمريرة حاسمة فيما أضاف اللاتفي كريستابس بورزينغيس 20 نقطة و19 متابعات ليقودا دالاس مافريكس للفوز 139-107 على بيليكانز. في بوسطن، سجل جايسون تايتوم 26 نقطة والتقط 16 متابعة هي الاعلى في مسيرته ليقود سلتيكس الى فوز صعب 88-87 على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز.

