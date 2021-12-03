شكوك حول مشاركة بيلينغهام أمام بايرن

دوليه

يخشى ماركو روزه، مدرب بوروسيا دورتموند، دخول المباراة المرتقبة ضد بايرن ميونخ، السبت المقبل، في كلاسيكو الدوري الألماني دون خدمات أحد ركائزه الرئيسية لاعب الوسط الإنكليزي جود بيلينغهام. ويطمح «أسود الفيستيفال» لتحقيق الفوز على الغريم التقليدي، أملا في انتزاع صدارة البوندسليغا منه، في ظل تفوق البافاري بفارق نقطة وحيدة. وقبل المباراة بنحو 3 أيام، أثارت وسائل اعلام محلية مخاوف جماهير دورتموند بشأن حالة بيلينغهام. وأشارت إلى معاناة صاحب الـ18 عاما من مشاكل في الركبة، أدت إلى خضوعه لفحوصات طبية يوم الأحد الماضي. وقد يُربك بيلينغهام أوراق روزه قبل الكلاسيكو، حال تأكد غيابه، نظرا لكونه قطعة أساسية في خطة المدرب الألماني هذا الموسم. رغم ذلك، فإن مدرب دورتموند قد يلجأ لواحد من الثنائي الألماني محمود داوود أو إيمري تشان لسد ثغرة غياب بيلينغهام المحتمل، إلى جانب خيار البلجيكي أكسيل فيتسل.