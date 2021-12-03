خسارة السعودية.. وفوز مصر والمغرب

دوليه

خسر المنتخب السعودي مباراته الافتتاحية في كأس العرب أمام نظيره الأردني 0-1 على ملعب المدينة التعليمية في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة التي شهدت كذلك فوز المغرب على فلسطين برباعية نظيفة. وبهذه النتيجة أودع المنتخب الأردني أول ثلاث نقاط له، ليحل وصيفاً للمنتخب المغربي الذي يتصدر المجموعة.

ويشارك المنتخب السعودي في البطولة بلاعبي المنتخب الأولمبي وبعض لاعبي منتخب الشباب. وأكمل المنتخب الأردني المباراة بعشرة لاعبين بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعبه احسان حداد (53)، ورغم النقص العددي تمكن «النشامى» في أخذ الأسبقية عندما فشل الدفاع في إبعاد كرة لتجد مرضي الذي صوبها قوية داخل المرمى (62).

وقال مرضي بعد المباراة «نحن غير راضين عن الأداء، لكن الأهم الثلاث نقاط... نطلب مساندة الجمهور في المباريات المقبلة لتقديم الأفضل».

وبحث «الأخضر» عن التعادل في أكثر من مناسبة، غير أنه تلقى ضربة موجعة عندما تلقى طرداً لمدافعه خليفة الدوسري (73) ببطاقة صفراء ثانية.

وكان المنتخب السعودي قاب قوسين من تعديل النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع لولا براعة الحارس الأردني يزيد أبو ليلى الذي تصدى لكرة حامد الغامدي قبل أن تعود لمحمد القحطاني الذي صوبها قوية فوق العارضة.

وفي المباراة الثانية، حقق المنتخب المغربي فوزاً عريضاً على فلسطين 4-0 في أولى مباريات الفريقين.

وسجل أهداف المغرب لاعبا الرجاء البيضاوي محمد الناهيري (31)، عبد الإله حفيظي (56 و64)، ولاعب الأهلي المصري بدر بنون (87 من ركلة جزاء).

ونجح الناهيري في افتتاح التسجيل بتسديدة قوية من مسافة بعيدة غالطت الحارس الفلسطيني عمرو قدورة فارتطمت بالعارضة وهزت الشباك (31).

ونجح حفيظي في مضاعفة النتيجة للمغرب في الدقيقة 56 بعدما تلقف عرضية وحولها بتسديدة مباشرة في المرمى، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثالث بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء لتسكن الزاوية اليمنى لقدورة (65). واختتم نجم الأهلي المصري بنون أهداف «أسود الأطلس» بهدف رابع من ركلة جزاء في الدقيقة 86 بعد عرقلة سفيان رحيمي.

وفي المجموعة الرابعة، حصد المنتخب المصري أول انتصاراته أمام نظيره اللبناني المثقل بالغيابات، بهدف نظيف على ملعب الثمامة. وسجّل هدف مصر لاعب الأهلي محمد مجدي «أفشة» (71 من ركلة جزاء)، ليمنح مصر ثلاث نقاط تضعها في المركز الثاني بالمجموعة بفارق الأهداف عن الجزائر الفائزة برباعية نظيفة على السودان أول من أمس أيضاً.

وفرض المنتخب المصري سيطرة تامة على المباراة، ولم يشهد الشوط الأول أي تسديدة من الجانب اللبناني على مرمى «الفراعنة»، وانتهى بالتعادل السلبي بفضل تألق الحارس اللبناني مصطفى مطر.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب المصري ضغطه، مع محاولات تقدّم خجولة للبنانيين.

غير أن الضغط أجبر المدافع اللبناني روبرت ملكي على ارتكاب خطأ داخل منطقة الجزاء، منح حكم المباراة بموجبه ركلة جزاء للمصريين، ترجمها «أفشة» هدفاً (71).

وبعد تلقي الهدف، أجرى مدرب لبنان ثلاثة تبديلات دفعة واحدة بإخراج محمد حيدر وربيع عطايا وهلال الحلوة، وإدخال فضل عنتر ونادر مطر ووليد شور. غير أن ذلك لم يغيّر شيئاً في مجرى المباراة ونتيجتها.

وقال الحارس المصري محمد الشناوي «أهدرنا كثيرا في الشوط الأول. لو كنا موفقين لكانت النتيجة أعرض بكثير. لكننا نحترم الخصم».

أما حارس لبنان مصطفى مطر فقال «قدمنا مباراة هادئة وكل ما نملك. هذه امكاناتنا وحُسمت المباراة بركلة جزاء. كانت مباراة جيدة من طرفنا واللياقة البدنية هبطت نوعا ما لدينا. نأمل في التعويض في المباريات المقبلة».

