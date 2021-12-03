قمة بين الأصفر والأبيض غداً

محلية

تتجه الأنظار غداً السبت إلى ستاد نادي الكويت الذي يحتضن مباراة الكويت مع القادسية في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز التي تشهد اليوم مواجهة قوية أخرى تجمع العربي مع السالمية، كما يلعب اليوم التضامن مع اليرموك.

وتحظى مباريات الأبيض مع الأصفر بأهمية كبيرة في السنوات الأخيرة التي سيطر فيها الفريقان على البطولات المحلية قبل أن يدخل العربي على الخط ويخطف لقب الدوري الموسم الماضي بعد غياب 19 عاماً.

وبدأ الفريقان المسابقة بطريقة مثالية فتغلب الكويت على اليرموك 4-2 وعلى التضامن 1-0، وفاز القادسية على الشباب 2-0 وعلى غريمه التقليدي العربي بهدف دون رد. ولا شك أن الفوز في مواجهة السبت المنتصر دفعة معنوية كبيرة لمواصلة الصدارة والتمسك بها.

ويعتمد الجزائري خير الدين مضوي على الأسماء المحلية المتمثلة بالنجم بدر المطوع صاحب هدف الفوز على العربي وعيد الرشيدي وأحمد الظفيري ومحمد خليل والمتالق محمد إبراهيم في الدفاع إلى جانب العراقي علي فايز وحارس المرمى خالد الرشيدي.

على الجانب الآخر، لم يقدم التونسي نبيل معلول العرض المقنع على رأس الجهاز الفني للأبيض، صحيح أن الفريق حقق المطلوب لكنه لم يظهر بصورة البطل المتوج بـ 4 ألقاب دوري خلال المواسم الخمسة الأخيرة. ويعتمد معلول على المغربي المهدي برحمة فيصل زايد والكونغولي ديوميرسي مبوكاني وأحمد الزنكي والغيني سوماه سيدوبا، بينما يفتقد خدمات مهاجمه يوسف ناصر الموقوف لنيله البطاقة الحمراء في مباراة التضامن.

وفي مباراة اليوم، يرفع العربي شعار التعويض عندما يلتقي السالمية على ستاد صباح السالم، وذلك بعد خسارة الاخضر أمام غريمه التقليدي القادسية في الجولة الماضية. ويدرك العرباوية أن الحفاظ على اللقب يحتاج حصد أكبر عدد ممكن من النقاط وتجنب التعثر بعد أن تلقى الفريق الخسارة الأولى له في المسابقة منذ الموسم الماضي.

ويبدو وضع السالمية مشابهاً بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام النصر 2-3، ثم الفوز على الشباب في الثانية بهدفين نظيفين بعد تغيير المدرب وإسناد المهمة إلى الوطني محمد إبراهيم الطامح إلى مواصلة الانتصارات والبقاء قريباً من الصدارة.

وفي مباراة أخرى تقام اليوم أيضاً، يتطلع التضامن واليرموك للهروب من قاع الترتيب عندما يتواجهان على ملعب الأول، ورغم أن الفريقين خسرا مباراتيهما في أول جولتين إلا أن كليهما قدم أداءً جيداً في المرتين. فاليرموك خسر من الكويت 2-4 ومن كاظمة 1-3، والتضامن خسر أمام العربي 1-4 وأمام الكويت 0-1.

