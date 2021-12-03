إعلان قائمة «أزرق اليد»

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أعلن اتحاد كرة اليد أول من أمس قائمة المنتخب الوطني المشارك في منافسات دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة المقرر أن تستضيفها البلاد في الفترة من 9 إلى 19 ينابر المقبل.وقال الاتحاد في بيان صحافي إن قائمة «أزرق اليد» تضم اللاعبين صالح الموسوي وعلي صفر ومحمد بويابس وحسن صفر وسليمان كمال وإبراهيم الأمير وعبدالله الغربللي وصقر الفهد وعبدالله الخميس ومحمد عامر وحيدر دشتي وعبدالعزيز الشمري ومبارك الخالدي وعبدالرحمن البالول وسيف العدواني ويوسف ضايف وفواز المشاري وعبدالعزيز سالمين وفواز عبدالجليل ومشعل طه وعبدالله العطية وخالد الغربللي ومشاري صيوان ويوسف العجمي ونواف الشمري وعبدالعزيز الدوسري. ومن المقرر بدء تدريبات المنتخب يوم غدٍ السبت على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي بقيادة المدرب السلوفيني بوريس دينيتش. يذكر أن منافسات لعبة كرة اليد شأنها شأن كل الألعاب الجماعية المدرجة بالدورة إذ ستبدأ قبل انطلاق البطولة رسميا وذلك في الرابع من يناير المقبل إذ يستهل المنتخب الوطني مشواره بمباراة تجمعه مع نظيره السعودي.

