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النصر يلتقي الشباب في «سلة الأولى»

زيد خلف
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الجمعة 03 ديسمبر 2021

يلتقي النصر مع الشباب في الـ 05:30 مساء اليوم ضمن الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى لكرة السلة على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي.
ويتصدر العربي واليرموك فرق دوري الدرجة الاولى برصيد 7 نقاط فيما يمتلك والشباب النصر 6 نقاط في المركزين الثالث والرابع، يأتي بعدهما الساحل والصليبخات بـ 5 نقاط، وأخيراً التضامن 4 نقاط.
وتعتبر مواجهة النصر مع الشباب قوية للغاية نظراً لتقارب مستوى الفريقين كما انهما الوحيدان في الدوري اللذان لم يخسرا حتى الان في اي مباراة. ومن المتوقع ان تشهد المواجهة الاثارة والندية في ظل امكانيات كل فريق .
وينص نظام البطولة على اقامة دوري بين الفرق السبعة على أن يتأهل الاول الى الدوري الممتاز مباشرةً فيما ينتظر وصيف بطل «الدرجة الاولى» خامس الدوري الممتاز من أجل خوض ثلاث مباريات والفائز باثنتين يتأهل الى الممتاز في الموسم المقبل.


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