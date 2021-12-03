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«الترايثلون» كرَّم أبطاله


أقام اتحاد الترايثلون، حفلا تكريميا لابطال المنتخب في اللجنة الأولمبية، وذلك عقب حصولهم على 11 ميدالية ملونة في بطولة العالم التى اقيمت مؤخرا في ابوظبي، اضافة الى حصد ابطال الترايثلون 5 ميداليات في بطولة كأس آسيا والتي جرت منافساتها في العاصمة القطرية الدوحة.وتقدم رئيس اتحاد الترايثلون راشد الكندري بالشكر الجزيل لرئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد الناصر على دعمه الكبير لرياضة الترايثلون وتذليل كل العقبات التي تواجهها، الى جانب حضوره حفل تكريم ابطال المنتخب الذين مثلوا الكويت بالصورة المشرفة حاصدين العديد من الميداليات الملونة باسم الكويت في المحافل الدولية والقارية.
واضاف: «لدينا نجوم كبار واصحاب خبرة أسهموا بتطوير اللعبة والدخول في المنافسات الخارجية بكل قوة،مؤكدين مكانتهم واحقيتهم في التواجد بمنصات التتويج».وبين الكندري ان اتحاد الترايثلون ماضٍ في خطة النهوض باللعبة وخلق اجيال متعاقبة لتمثيل المنتخب واعدادهم بالصورة العلمية المتطورة.


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