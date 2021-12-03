مؤتمر صحافي لـ «النخبة العربية للتنس» بعد غد

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يعقد رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للتنس الشيخ أحمد الجابر مؤتمرا صحافيا في الساعة السادسة من مساء يوم غد يتناول خلاله الحديث عن التفاصيل الخاصة باستضافة الكويت لمنافسات بطولة النخبة العربية للتنس التي تقام على مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي خلال الفترة من 6 وحتى 12 ديسمبر الجاري، كما يلقي الضوء خلال المؤتمر على عدد الدول المشاركة والتحديات التي واجهت اللجنة المنظمة في ظل الوضع الصحي العالمي الراهن وحرص الاتحاد على تطبيق جميع الاشتراطات الصحية المقررة من قبل المنظومة الصحية حرصا على سلامة الجميع.كما سيوضح الجابر خلال المؤتمر الأهداف التي من أجلها تمت استضافة تلك البطولة التي تعد حدثا رياضيا عربيا مميزا.