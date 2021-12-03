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«الكرة» سيصدر قرارات تدعم الحكام


اجتمع رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف مع نائب رئيس لجنة الحكام ونخبة من الحكام الدوليين والمحليين، حيث تمت مناقشة الكثير من المواضيع والأمور المتعلقة بعمل الحكم الكويتي. وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد ضرورة الوقوف أمام جميع المعوقات والمشاكل التي تقف عائقاً أمام تطور مستوى التحكيم في الكويت، مشيراً إلى ان الايام القليلة المقبلة سيصدر الاتحاد الكثير من القرارات التي ستسهم في دعم الحكام. وناشد اليوسف وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، والمدير العام للهيئة العامة للرياضة حمود فليطح، بضرورة شمول الحكام ضمن خطط الهيئة العامة للرياضة في التفرغ الرياضي والاحتراف.


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