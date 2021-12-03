.. ومدِّرب أميركي في الطريق إلى «الأصفر»

محلية

اقترب نادي القادسية من التعاقد مع مدرب كرة سلة جديد للفريق الأول بعد انهاء التعاقد مع المدرب السابق التونسي قاسم الورشفاني لسوء النتائج. ودخلت إدارة الأصفر في مفاوضات مع عدد من المدربين العرب والاجانب قبل أن تستقر على أحد المدربين الأميركيين الذي يدرب حالياً في الدوري الأوروبي إذ سيتم التعاقد معه خلال اليومين القادمين. كما اقتربت إدارة الأصفر أيضا من التعاقد مع محترفين للفريق بعد أن انهت عقدي محترفيها السابقين الاميركيين توري موراي ورونالد ديلف لتواضع مستوييهما. ويحتل الأصفر المركز قبل الأخير في الدوري بعد أن تلقى 4 هزائم من الجهراء وكاظمة والكويت والقرين مقابل انتصار وحيد على برقان ما جعل الفريق مهدداً بالهبوط إلى الدرجة الأولى. العراق بطل «غرب آسيا للشباب» توج منتخب العراق بلقب بطولة غرب آسيا للشباب للمرة الثانية على التوالي، بفوزه على نظيره اللبناني بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، في المباراة النهائية التي شهدت افتتاح ملعب المدينة بالعاصمة بغداد اول من امس. وأهدر المنتخب اللبناني 3 ركلات فيما سجل العراق 3 من أصل 4 ركلات. وكان المنتخب العراقي تأهل الى المباراة النهائية عن مجموعته الاولى التي ضمت الكويت والبحرين وفلسطين واليمن بينما تأهل المنتخب اللبناني بتصدره مجموعته الثانية التي ضمت الاردن والامارات وسورية.