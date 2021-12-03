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الأولى من نوعها لـ «ستينية» في مستشفى الجهراء

نجاح فريق طبي بإجراء عملية قسطرة تمدد الشريان الأورطي البطيني


أعلن استشاري الأوعية الدموية في مستشفى جابر الأحمد د. أحمد أمير قيام فريق طبي متخصص بإجراء عملية قسطرة التمدد الشريان الأورطي البطيني والتي تعتبر الأولى من نوعها في مستشفى الجهراء لمريضة ستينية تعاني من تضخم في الشريان الأورطي البطيني الذي يصيب عادة كبار السن والمدخنين وممن يعانون من أمراض مزمنة تؤدي إلى مضاعفات خطيرة.
وأشار أمير إلى أن هذا النوع من العمليات يشكل قفزة في جراحة الأوعية الدموية في البلاد لتفادي المضاعفات الخطيرة في حال عدم المعالجة واللجوء إلى العمليات التقليدية.
وأشاد بمهارة وكفاءة الفريق المعالج المشكل من ثلاثة مستشفيات وهي الفروانية- الجهراء- جابر الأحمد.
وفي الختام، توجه بالشكر والتقدير لوزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح ووكيل الوزارة د. مصطفي رضا على الدعم المتواصل.


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