بيع 1200 قطعة هوليوودية

الاخيرة

يقام مزاد علني ضخم في بيفرلي هيلز، على عدد من القطع التي سبق أن استخدمت في أفلام هوليوودية، منها زي جون ترافولتا في «Pulp Fiction» أو «بالب فيكشن»، الذي شاركت في بطولته النجمة العالمية أوما ثورمان، ولوح ركوب الأمواج الذي استخدمه باتريك سوايزي في «Point Break» أو «نقطة فاصلة»، والذي شارك في بطولته لوك بريسي، وإدغار راميرز. ويعرض في المزاد أيضا السيف الضوئي للِيام نيسون في «The Phantom Menace» أو «ذي فانتوم ميناس»، وهو الفيلم الرابع الذي يصدر في سلسلة «Star Wars» أو حرب النجوم، والأول من الثلاثية التي تمهد للثلاثية الأصلية التي ظهرت في السبعينيات والثمانينيات، كما أنه الأول حيث التسلسل الزمني للقصة، وكان أول مشروع يخرجه جورج لوكاس منذ أكثر من 22 سنة عندما أخرج الفيلم الأول في السلسلة عام 1977، وشاركت في بطولته النجمتان العالميتان ناتالي بورتمان، وكيرا نايتلي.

ويضم المعرض، الذي تقيمه دار «جوليانز أوكشنز» المتخصصة، الخميس والجمعة المقبلين، بالقرب من لوس أنجلس، أكثر من 1200 قطعة مرتبطة بأفلام بارزة، بينها «Batman»، و«Back to the Future»، و«Harry Potter»، و«James Bond»، و«Game of Thrones»، أو بمشاهير كمارلين مونرو وبروس ويليس وكيانو ريفز.