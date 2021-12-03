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ياسمين صبري تطلب تعويضاً بـ 100 مليون


أصدرت المحكمة الاقتصادية في مصر حكمها في القضية المقامة من الفنانة ياسمين صبري ضد احد الأشخاص اتهمته بسبها وقذفها، فحكمت المحكمة على المتهم بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه وإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة. وكانت الإجراءات القانونية والقضائية قد اتخذت من جانب محامي ياسمين ضد المدعى عليه، الذي حضر أمام النيابة العامة والمحكمة حتى صدر الحكم ضده، وأكد المحامي، حسب مجلة «لها»، أنه تم الادعاء مدنيا ضد المتهم بمبلغ مائة مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم. وأكد محامي ياسمين صبري أن حكم المحكمة الاقتصادية لصالح المجني عليها الفنانة ياسمين صبري يعتبر قصاصا عادلا على ما اقترفه المتهم.


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