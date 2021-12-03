الرجل الغني

الاخيرة

أنا اخوكم فهد اعمل بالتجارة وهذه مهنة ورثتها ابا عن جد من سنين طويلة، لنا املاك وحلال في اكثر من مكان ولله الحمد، مثلا لدى والدي بساتين النخيل في الفاو، ولعمي راشد بساتين في ابوالخصيب والمحراق، وعمي غانم له بساتين في كردلان واهالي زوجتي لهم املاك وبساتين النخيل في العشار بالعراق.

وعندنا ابوام وخشب ونفعة كبيرة قريبة من منطقة اليسرى على البحر في جبله، واحنا ننقل التمر من بساتيننا وفي خشبنا ونبيعها في بومبي وكراتشي، ومن هناك نُحمِّل كل ما تحتاج اليه الكويت من الاخشاب والحبال والجندل والباسجيل، ومن المواد الغذائية العيش والشكر والشاي والبهارات، ونستورد كميات كبيرة، نبيع الذي نقدر عليه بالديرة، والباقي نصدره الى المناطق القريبة من البلاد.

انا ولدت في جبله فريج سعود ولكن قضيت ايام شبابي في بومبي، انا احب ان اعيش ويظهر عليَّ اثار الخير والنعمة، وهذا ليس من باب المفاخرة او البطر، ولكن احب ان اكون عبدا مؤمنا شكورا.

انا بالصيف احب البس دشاديش من خام اللآس، لان اللآس ملمسه ناعم ولونه اصفر مثل الزبدة، وساعات البس دشداشة بيضا، ولكن احط عليها «جويت» وهذا يعطيها لون ازرق سماوي خفيف، والبس غترة مشجرة، يعني الغترة الذي منقوش عليها ورود من كل مكان، ومعاها عقال مرعز له كراكيش من ورا الظهر. على عكس والدي وجدي واعمامي كلهم كانوا يلبسون عقل شطنه، وبعضهم عقل زري وفي موسم الشتاء ألبس قاط، وهو يتكون من دشداشة وبالطو «جاكيت» من نفس الخام ونفس اللون، وبعدين ما قمت ألبس نعال نجدية «أكرمكم الله» بل البس جوتي لندني اصلي من الجلد الخالص، وهو مثل ما يقولون كد.. ومد، اليوم.. ودوم، ومن ناحية البشوت فأنا ما ابخل على نفسي بشيء، عندي بشت دورقي، وبشت نجفي، وبشت دربويه، حتى اطلع جدام الناس كشخه كأني معرس، استوردت العام الماضي من بومبي خمس كواري، واحد فيهم حقي، والباقي بعتهم على عيال الفريج اروح على الكاري كل يوم الى الخفير وسط الديرة، وانا مركب على الكاري «خري» خرج علشاط احط فيه الاوراق والدفاتر المهمة للحسابات، ومركب بعد دينمو وتريك عشان يضوي بالليل، واشوف طريقي بالظلمة.

مثل ما قلت لكم بالاول ان بيتنا بمنطقة جبلة، فريج سعود اذا صار عندنا مريض او شيء جايد بالبيت نادينا الدكتور او الدكتورة من المستشفى الاميركاني يداوي مريضنا بالبيت، وبيتنا والحمد لله كبير وواسع وفيه ديوان لاستقبال الضيوف خاصة لما يزورننا الشيوخ بالعيد، وجماعتنا واهلنا من اهالي نجد لما يزورون الكويت، نسكنهم بملحق خاص للضيوف ولهم خادم يخدمهم، لان مثل ما تدرون ما عندنا فندق او مسافر خانة لاقامة الضيوف او الزوار الاجانب، واحنا لما نروح عندهم، نسكن في ديوانهم، ومثل ما تدرون احنا النجادة «اهل نجد» نصنا بالكويت ونصنا كانوا بالزبير والباقي بالمملكة.

انا بصراحة عندي شوية قريشان حاط قسم منهم في «البنك البريطاني للشرق الاوسط» وهذا مفتوح جديد عندنا كان اسمه الاول القديم، «البنك الشاهنشاهي البريطاني»، فتح له هذا الفرع بالكويت سنة 1942 كان مقره الاول في السوق الداخلي، وبعدين انتقل الى مبنى ابيض واسع كبير امام ساحة الصفاة وباقي فلوسي محطوطة بالتجارة، او في بنك او بنكين في بومبي، لان هذا الشيء فيه ضمان اكثر.

انا تزوجت مرتي بنت عمي، وكلنا نتزوج من اهلنا علشان الحلال ما يطلع بره وبعيد، وهي فيها الخير والبركة، الله رزقني منها بثلاث اولاد وبنت واحدة، سميت عيالي على اسامي ابوي وجدي وعمي، والبنت سميتها على اسم امي، وطبعا ما اقدر اجيب طاري اسم امي، لان هذا عيب عند الناس الاجاويد وعيال الحمايل الكبيرة.

اذكر وانا صغير وعمري تقريبا عشر سنين، دشيت المطوع، وقعدت حوالي سنتين ولكن ما تعلمت شيء غير حفظ القرآن الكريم وشوية حساب، وهذه نعمة ولكن ما كنت اقدر اتكلم انكليزي الا كلمتين بس.. اهما.. يس ونو، فقط لاغير، ولما كبرت اخذني ابوي معاه الى بومبي، واشتغلت في المكتب التابع له وكان يديره واحد كويتي من جماعتنا طيب وامين وشكردي، اسمه «صقر» وهو يعرف يرطن انكليزي وهندي وهو يعلمني كل ما يتعلق بتجارة الوالد واملاكه، ويعلمني اشلون اتصرف مع الزبائن الذي نتعامل معاهم، وعلمني بان والدي متزوج من امرأة هندية مسلمة، ولكنه قال لي ان هذا سر لا تعلم امك!

والدي جاب لي مدرس خصوصي يدرسني بالبيت بعد انتهاء الشغل في المكتب، وجاب لي لوح اسود «سبورة» من صنع النجار الذي عند مكتبنا، والمدرس اسمه «كرشنا» كان يقرأ بالكتاب بالانكليزي ويشرح لي بعدها بالهندي، حتي تعلمت هندي اكثر من الانكليزي، وبدأت اطق.. طق بالانكليزي شوي.. شوي، انا شكلي اسمر وطويل وشعري اسود، وصرت احط براسي دهن مثل الهنود علشان يحميني من حرارة الشمس وبعدين يبرد على راسي، كنت اتكلم مع الزبائن ومع اصدقاء ابوي ساعة بالانكليزي وساعة بالهندي.

كان عندي صديق اسمه «راجو» بصراحة نص الهنود اسمهم «راجو» كنت اروح معاه ومع اهله الى السينما، وراجو ابوه غني املاكه ترس بمباي.

ولكن الفلوس بالتالي مو كل شيء، في شهر رمضان كنا نصوم وبلليل بعد الصلاة، نروح بيت واحد من كبار تجار الكويت عايش في بمباي من مدة طويلة، هناك نسمع المقرئ الهندي يقرأ القرآن وبعدين نشرب الجاي وناكل حلويات، ونسولف في امور الدنيا واخبار السياسة واخبار الاهل بالكويت، كل شيء بالهند حلو وعجيب ولا فيه مثله بالكويت، والهنود ناس طيبين بصفة ونقدر نكون صداقة معاهم بسرعة.

