الشعاب المرجانية.. عُرضة للتهديد والسرقة

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أوصت دراسة علمية باعتبار جزر الكويت المرجانية محميات طبيعية بهدف الحفاظ عليها وحماية الشعاب المرجانية حولها من التدمير نتيجة سلوكيات بعض مرتادي البحر واصحاب قوارب الصيد وعدم التزامهم باستخدام المرابط الموجودة حول الجزر.

وقالت الدراسة الصادرة من معهد الكويت للابحاث العلمية ان «الكارثة البيئية تتمثل في إلقاء البعض مراسي قواربهم في تلك الشعاب ما يؤدي إلى تدميرها بشكل كبير».

واضافت ان «عدد المرابط الموجودة حول الجزر لا تكاد تكفي مرتاديها»، مطالبا الجهات المسؤولة «بزيادة المرابط لتتمكن من استيعاب اعداد المراكب ووضع نظام صارم للحد من ظاهرة الاعتداء على البيئة البحرية وثرواتها».

واكدت «ضرورة وضع نظام رقابي تقوم به كل من الهيئة العامة للبيئة وادارة خفر السواحل التابعة لوزارة الداخلية اضافة الى تأسيس برنامج علمي لمتابعة المتغيرات البيئية الطارئة على بيئة الشعاب المرجانية خصوصا والبيئة البحرية عامة».

واوضحت ان «فريق العمل رصد 33 نوعا من المرجان حول الجزر الكويتية اربعة منها لا تتكون على شكل مستعمرات، وهي ما تعرف باسم الفردية فيما تتشكل الشعاب الاخرى على هيئة مستعمرات مرجانية رفيعة وغليظة ما يجعلها عرضة للتدمير لسهولة كسرها». وتشير الدراسة إلى أن «تركيبة الشعاب المرجانية في المياه الكويتية تختلف عن نظيراتها في الأماكن الأخرى من حيث الأنواع السائدة، وأن أكثرها من نوع المرجان الإصبعي والمرجان المخي الذي يغلب عليه الشكل المسطح والدائري».

واوضحت ان «هذه الأنواع من المستعمرات كبيرة الحجم يصل ارتفاعها إلى نحو اربعة امتار في أغلب الأحيان خصوصا حول جزيرتي قاروه و أم المرادم».

وقالت: «لعل الظروف السائدة في مياه الكويت تمنع وجود تنوع كبير في المرجان، إذ تزداد ملوحة المياه ونسبة العوالق والرمال، اضافة إلى تأثير درجة حرارة المياه التي ترتفع صيفا وتنخفض انخفاضا شديدا شتاء».

واشارت الدراسة الى انه «في حال تعرض الشعاب المرجانية الى التدمير، فهذا يعني ان هناك حاجة لسنوات طويلة كي تتم اعادة بناء هذه الثروة البحرية حيث يستغرق المرجان عاما كاملا لنمو لا يتعدى الثلاثة سنتيمترات».

ويتعرض المرجان في الكويت بين فترة واخرى لظاهرة «الابيضاض» التي تهدد وجوده.

وكان قد تم رصد حالات ابيضاض واسعة في مواقع الشعاب المرجانية في بحر الكويت تصل إلى أكثر من 80% وتتفاوت الإصابة بين الكاملة والجزئية.

وحذرت منظمات عالمية من وجود احتمالية عالية لإصابة الشعاب المرجانية في شمال الخليج مشيرا الى أن النسبة الحالية المرصودة تعد الأعلى منذ ست سنوات حيث تم رصد ابيضاض اكثر من 90% بالكويت.

وقال: إن خطورة هذه الظاهرة تكمن في وجود أسباب إضافية كالتلوث ما يؤدي إلى نفوق الكثير من الشعاب المرجانية وتأخر تعافيها وعدم توازن أعداد كائناتها، داعيا الجهات العلمية والبيئية إلى ضرورة متابعة ابيضاض المرجان في الكويت، والسعي نحو وضع برامج خاصة لحمايتها.

وكانت الهيئة العامة للبيئة اكدت اهتمامها وتركيزها على الجزر الجنوبية الـ 3 (كبر وقاروه وأم المرادم) بالنظر إلى أهميتها لناحية كثرة الشعاب المرجانية فيها وتنوعها وتميزها وفرادتها.

وقالت إن الشعاب المرجانية الموجودة بالجزر الجنوبية من شأنها حماية الجزر من عوامل التعرية علاوة على مساهمتها في وجود 25% من التنوع الأحيائي الموجود في البيئة البحرية.

وأضافت أن لكل جزيرة طابعها الخاص فجزيرة (كبر) تتكاثر فيها بكثرة طيور (الخرشنة)، أما جزيرتا (قاروه وأم المرادم) فتتكاثر فيهما أنواع من السلاحف منها (السلحفاة الخضراء وذات منقار الصقر) وهذه السلاحف تستخدم الشعاب المرجانية كمأوى لها. وأوضحت ان للمرجان أهمية كبرى للسياح والغواصين، فهي بمنزلة متنفس كما تعطي صورة جمالية وجذابة، مؤكدا أن المحافظة على الشعاب المرجانية تعطي فرصة للانطلاق نحو السياحة البيئية وتشجيع الناس على رياضة الغوص وممارستها والتعرف على الكائنات الفطرية والمرجان الموجودة في بحر الكويت.

وذكرت أنه رغم الأوضاع التي تمر فيها البلاد بسبب وباء (كورونا)، فإن إقبال الناس على البحر قد زاد في فترة الصيف كما زاد توجههم إلى الجزر باعتبارها متنفسا طبيعيا لهم للقيام بنشاطاتهم الموسمية.

وبينت أن الجزر شهدت ممارسات خاطئة من بعض الرواد كاستخدام بندقية الصيد تحت الماء ورمي المخلفات على سواحل الجزيرة وفي البحر فضلا عن رمي السن (المرساة) على المرجان وكسره، لافتا إلى أن المرجان كائن حي نباتي وحيواني يقوم بعملية البناء الضوئي نهارا ويتغذى على العوالق البحرية مساء ويزداد طوله بمعدل سنتيمتر واحد كل عام.

وأفادت بأن كارثة التغير المناخي تسهم في ابيضاض المرجان وموته في العالم أجمع لكن معظم الخبراء الذين زاروا الكويت اندهشوا من تكاثر المرجان ووجوده في مناخ قاس صحراوي في الجزر الجنوبية رغم ارتفاع درجات الحرارة والملوحة ما يؤكد قوته وقدرته على تحمل المتغيرات البيئية الشديدة، كما يمكن الاستفادة منه وزراعته في أماكن اندثر فيها المرجان عالميا.

وقالت إنه من خلال التصوير الجوي وملاحظات رواد البحر تعرضت جزيرة (كبر) للتعرية وتضاؤل مساحتها بسبب تكسير المرجان المحيط بالجانب الشمالي والجنوبي للجزيرة ورمي السن على المرجان وتدميره والذي يعد حاجزا طبيعيا للجزر ويكسر حدة الموج لكن عند تدميره واندثار المرجان تؤدي قوة حمل الموج على الشاطئ وتعريته وانجراف التربة إلى تضاؤل مساحة الجزيرة.

وأشارت إلى أن الهيئة وزعت فرقا خاصة منذ فترة على الجزر وحررت مخالفات بحق الرواد الذين لا يلتزمون بالقانون البيئي ويسيئون إلى البيئة البحرية، وذلك لمنع التعديات على البيئة البحرية خصوصا بيئة الشعاب المرجانية، لافتا إلى أن هناك مشاريع مستقبلية مع الفرق التطوعية والغواصين والمؤسسات الخاصة والحكومية بعمل مجسمات مصنوعة من مواد توضع في البحر لتساعد على توفير الموائل الخاصة للأسماك واللافقاريات واستزراع المرجان عليها.

وأوضحت انه سيتم وضع هذه المجسمات في الأماكن المتدهورة للمرجان حفاظا على الجزر من التآكل واستزراع المرجان المكسور من سن القوارب ولإثراء الشعاب المرجانية والتنوع الأحيائي حول الجزر الكويتية.

