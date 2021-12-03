فندق «الماسة».. لؤلؤة العاصمة الإدارية الجديدة

النهار Weekend

فندق سانت ريجيس «الماسة» في قلب العاصمة الإدارية الجديدة يعتبر قطعة من الجنة من حيث الفخامة المثالية مع الأناقة الفاخرة، والشياكة والرقي والابهار الاسطوري في تصميم المبانى وديكورات الفندق ليكون مدينة متكاملة بمواصفات عالمية. ويعد هذا الفندق العنوان المرموق في مكان مثالي والملاذ الرائع لقضاء وقت عائلي لا مثيل له بما يضمه من مجموعة واسعة من المأكولات الانتقائية من خلال ستة أماكن متنوعة لتناول الطعام وفي مقدمتها مطعم الخديوى بالاضافة الى السينمات بالفندق التى تعرض اكثر من عرض للنزلاء، وقهوة الخان، والجيم الذى يحتوي على احدث الاجهزة الرياضية ويقوم عليه متخصصون، علاوة على السونا والمساج والجاكوزى الذي يوفر تجربة من الفخامة المضيئة، بالاضافة الى حمام السباحة بمياهه الدافئة اللامعة الشفافة بلونه الازرق البراق فتسبح معه فى عالم الخيال كما لوكنت تسبح فى السماء خاصة بمصاحبة الموسيقى العالمية الرائعة وسبا واحد. ويضم فندق سانت ريجيس الماسة أكبر مركز مؤتمرات على أحدث طراز في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الفندق على قاعة مجهزة بالكامل لاستضافة الوفود من 50 دولة في وقت واحد يقع على مساحة 42000 متر مربع. قاعات أربع مفتوحة كبيرة للمؤتمرات والفعاليات، و12 قاعة للاجتماعات، وست لقاعات كبار الشخصيات، وقاعة قمة فريدة من نوعها، والتي تعد أكبر قاعة مؤتمرات في الشرق الأوسط وأفريقيا. أما قاعة المؤتمرات الرئيسية، فهي الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتعتبر بمثابة تحفة فنية معمارية تم تجهيزها بأحدث التجهيزات والتقنيات.

ويحتوي الفندق على 14 فيلا رئاسية، و60 شقة فندقية، وفندقاً يضم 90 جناحاً خاصاً، و270 غرفة ومساحات سكنية، مجهزة بالكامل لاستيعاب ذوي الاحتياجات الخاصة، مع تصميمات داخلية أنيقة للغاية.

