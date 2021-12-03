جواد: إسماعيل فهد إسماعيل بؤرة الإشعاع وسط الظُّلمة الثَّقافية

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ضمن أمسيات الملتقى الشهري لرابطة الأدباء الكويتيين اقيمت في مقر الرابطة أمسية عن الأديب الراحل إسماعيل فهد إسماعيل، وكان المتحدث الرئيسي محمد جواد بمشاركة كوكبة من الأدباء أدارها أمين سر رابطة الأدباء أمل عبد الله التي تحدثت في البداية قائلة «عندما قررنا أن ننظم لقاء الشهر، وهو كل أربعاء من كل شهر، ففكرت فيمن أبدأ ووجدت أن استهل الملتقى بالأديب الراحل إسماعيل فهد إسماعيل.

فهو لا تكيفه هذه الأمسية، ولكن استذكاره يحتاج إلى الكثير من اللقاءات لأنه كلما قرأنا عما قدمه تكشفت لنا جوانب جديدة في شخصيته وعطاءاته وكتاباته».

وأوضحت أن المتحدث الرئيسي محمد جواد قام بإصدار كتاب جديد عن الراحل «إسماعيل» يتناول مسيرته الثرية، وبينت في حديثها أنه في شهر يناير القادم ستكون أمسية عن الشاعر عبدالله العتيبي.

وقدم الكاتب محمد جواد ورقه بعنوان «للفن أديب» حيث استهل ورقته «ثمة أرواح لا تغيب وإن غابت بجسدها، يظل حضورها مستمرا وأنا الذي مازلت أخاطب إسماعيل وكأنه معنا».

وبيَّن جواد أن إسماعيل شخصية استثنائية ما أن تقصدها حتى تجدها من البساطة لا تلك التي ترسمها بمخيلتك لكاتب وروائي ملأ الآفاق بكتبه.

وقال ايضا «إسماعيل هو بؤرة الإشعاع وسط الظلمة الثقافية بما كتب، لم يخطر بباله أن يفكر بذاته ونفسه، بل كان فيضا ومنبعا يطفئ ظمأ عطاش الثقافة الجادة. أيها الخالد تركت ارثا تجاوز الأربعين مؤلفا، كأنها شموع وعلامات تضيء درب القارئ وطالب العلم، نعم وهبت نفسك ووقتك منذ أسست مسقف النخيل بالسلبيات وجعلته دار ثقافة وعلم لكي يكون مركزا ثقافيا، يوم نضج العود وفتحت أبواب الكتابة والطباعة». وذكر جواد في كلمته وقال «أيها الكبير إسماعيل ها هي حلقة الدراسات تتسع وتتزايد الطلبات على مؤلفاتك من جامعات اجنبية وطلبه مستشرقين كي تكون عنوانا لرسائلهم العلمية والأكاديمية».

واضاف قائلا «إن أمنية إسماعيل أن يكون سينمائيا لا كاتبا، لكن الظروف لم تسمح له بولوج هذا المجال فظلت الأمنية تراوده ولكن.. إسماعيل يعتبر السينما المعبد الذي يجلس فيه المتفرج كي يجد فيه حلاً لكل عقده وعندما أصبحت الكتابة طريقه إلى بلوغ المرام الأدبي، ظلت ذائقة السينما وتأثيرها في كتاباته».

وذكر جواد مجموعة من أعماله التي تحولت إلى أعمال سينمائية منها أن المخرج العراقي د. برهان شاوي قدم فيلم «ملف الحادثه 67» في أبوظبي أواسط التسعينيات، والمخرج اللبناني غياث حجار أفلح بتقديم رواية الشياح التي حول اسمها إلى «الملجأ» وعرضت بمهرجان موسكو السينمائي أوائل الثمانينيّات وحصل على المركز الأول. أما أعماله المسرحية ومنها «العرض لم يبدأ بعد» والذي اشترك بها الثلاثي «إسماعيل مؤلفا وعوني كروني مخرجا، وعبدالله يوسف عن الديكور، ومن ناحية السهرات التلفزيونية قدم سهرات شارك بها الكثير من الفنانين ومن هذه السهرات «العمر محطات» وكان بطل العمل الفنان سعد الفرج، كما شارك بالإشراف على برامج «افتح يا سمسم». وذكر أنه كتب مسلسلاً من ستين حلقه اسمه «الوردة» للمخرج الكويتي الشاب خلف العنزي والذي تحول اسمه إلى مسلسل الوردة.

وفي ختام ورقته قال جواد «إسماعيل، مرَّ أكثر من ثلاثة أعوام على رحيلك ومازلتُ ومحبوك ننتظر التكريم اللائق لنرى اسمك وقد تشرفت به مكتبة أو مدرسة أو شارع، لأنك تستحق».

كما كانت هناك مشاركة للاديب طالب الرفاعي الذي تحدث قائلا «أتقدم بالشكر الجزيل لرابطة الأدباء على هذه الأمسية الكريمة استحضارا لروح وأدب وإبداع وإنسانية إسماعيل فهد إسماعيل، وأتقدم بالشكر الجزيل لأمين عام رابطة الأدباء الأخ خالد عبد اللطيف رمضان.

وكذلك أمين السر أمل عبد الله على الجهد الذي بذلته. الحقيقة الحديث عن إسماعيل فهد إسماعيل هو حديث عن أجيال من الأدب الكويتي والإبداع والعطاء الكويتي، الحديث عن إسماعيل هو حديث عن القصة والرواية والمسرح والنقد، إسماعيل فهد إسماعيل بحضوره الإنساني، وبإنتاجه الذي قارب أن يكون أربعين رواية، قدم وجها مشرقا للأدب الكويتي، وسافر بالأدب الكويتي إلى بقاع الدنيا، كما أنه استطاع أن يقدم حضورا إنسانيا آسرا لكل من جاوره، وبالتالي الاحتفال بإسماعيل هو احتفال بالأدب الكويتي، احتفال بأجيال من العطاء الكويتي، وهو تقدير لمن يستحق التقدير، إسماعيل فهد صحيح إنه رحل بجسده، ولكن أدبه وإبداعه وإنسانيته ما زالت حاضرة بيننا».

