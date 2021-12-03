32 شاعراً وشاعرة في «شاعر المليون» بنسخته العاشرة

علم ومعرفة

أسفرت جولة مقابلات أبوظبي في النسخة العاشرة من برنامج «شاعر المليون»، عن تأهل (عبدالله علي مبارك النعيمي، مساعد علي فهد الحارثي، علي سعيد مسلم الراشدي، يوسف عبيد الفلاسي، محمد عبدالله حيي الهاملي، علي عبدالله مبارك بن عمرو، محمود محمد الفهدي) من الإمارات، (آلاء محمد احمرو) من الأردن، (أحمد عواد العماش) من البحرين، (طاهر حمري) من الجزائر، (فيصل منصور الشن العنزي، عبدالكريم بجاد الحربي «البدراني»، فيصل دخيل الله العتيبي، أحمد محمد عاتق المطيري) من السعودية، (فهد صياح فاضل البدري، روشان سلام البدري، نواف خليف عبدالعزيز الجربا، احمد عيادة محمد حريص، مشل فارس ظاهر، علوان كلوب الشمري، رکاد مطرب كنيهر الشمري، قصي عمر عوازه منيزل، محمود الياس ثعيلب الشمري) من العراق، (فيصل عماش الديحاني، مانع آل عازب العجمي) من الكويت، (عبدالعزيز الجهوري، حافظ يحيى ثابت حسن الجرباني، مهدي محمد صالح الجابري، احمد سند احمد سعيد) من اليمن، (عبدالله ميران الكوح) من بريطانيا، (حذيفة عيد محمد هذالين) من فلسطين، (راشد الزرعي) من سلطنة عُمان.

