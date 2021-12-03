انطلاق معرض مسقط الدولي للكتاب.. فبراير المقبل

علم ومعرفة

أعلن الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام العُماني رئيس اللجنة الرئيسة لمعرض مسقط الدولي للكتاب، عن إقامة معرض مسقط الدولي للكتاب في دورته الـ 26 خلال الفترة من 23 فبراير إلى 5 مارس المقبل، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية المقررة من اللجنة العليا العُمانية المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19». وفق بيان صحافي.

ويُعد معرض مسقط الدولي للكتاب أكبر فعالية ثقافية على مستوى سلطنة عُمان، ويحظى بمكانة مرموقة على المستويين الخليجي والعربي وضمن الخارطة الدولية لمعارض الكتب، حيث تم تصنيفه من بين أفضل عشرة معارض على مستوى الوطن العربي، كما يعد من بين أبرز ثلاثة معارض على مستوى الخليج.

ويتضمن البرنامج الثقافي للمعرض تنظيم الكثير من الفعاليات الثقافية والفكرية والأدبية والفنية المتنوعة بالتنسيق مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.

ويعتبر معرض مسقط الدولي للكتاب انجازاً ثقافياً بما يتميز به من الجمع بين الأصالة والمعاصرة، يربط الأجيال المتعاقبة بماضيها وحاضرها ومستقبلها لاستكمال البناء على أساس معرفي قوي ومتين وبما يحقق الاستقرار والراحة والسعادة المنشودة للمجتمع.

ويسعى المعرض إلى رفع الوعي المجتمعي، ودعم الحراك الفكري والثقافي، وزيادة نسبة معدلات القراءة في المجتمع بما ينعكس إيجابياً على تنمية المجتمع، وتنشيط حركة النشر على المستوى العالمي.

وتهدف سلطنة عُمان من تطوير مناشط وفعاليات معرض مسقط للكتاب عاماً تلو الآخر، إلى بناء وصياغة عقلية الإنسان بما يتواكب مع التقنيات الحديثة والتدفق المعلوماتي في عصر أصبح فيه العالم عبارة عن «قرية كونية» من خلال شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» والتي صاحبها التطور غير المسبوق في الإعلام الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي من تويتر وفيس بوك وغيرها من الأدوات العصرية الجديدة.

