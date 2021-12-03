«الإمارات للآداب» تحتفي بإبداعات عمالقة الأدب المحلي خلال 50 عاماً

علم ومعرفة

تحتفي مؤسسة الإمارات للآداب بكتابات المبدعين الإماراتيين في كل عقد من السنوات الخمسين الماضية، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات.

وقد اختارت مؤسسة الإمارات للآداب أعمال الشاعرة المبدعة عوشة بنت خليفة، والقاص المبدع غزير الإنتاج، محمد المر، من بين أفضل المنجزات الأدبية في النصف الأخير من القرن الماضي، بناء على ما حددته مؤسسة الإمارات للآداب، «مؤسسة غير ربحية تعمل على دعم الأدب والثقافة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة».

وفي معرض حديثها عن المشهد الأدبي في دولة الإمارات على مدى العقود الخمسة الماضية، قالت إيزابيل أبو الهول، الرئيسة التنفيذية وعضو مجلس الأمناء بمؤسسة الإمارات للآداب: «لقد أسهمنا بتشكيل مشهد أدبي نابض بالحيوية مع إسهامات نخبة رائعة من المواهب الإماراتية الشابة ذات التقاليد الأدبية الراسخة، وها نحن، في دولة الإمارات العربية المتحدة، نشهد تشكيل ملامح حقبة أدبية جديدة».

ومن بين الكتّاب البارزين الروائية مها قرقاش، وكاتبة الأطفال والرسامة ميثاء الخياط، والشاعرة والمخرجة نجوم الغانم، وكاتبة روايات الخيال العلمي نورة النومان.

ويستضيف مهرجان طيران الإمارات للآداب لعام 2022، المقرر إقامته في الفترة بين 3 و12 فبراير، ثلة من المبدعين الإماراتيين البارزين، تتصدرهم الدكتورة عفراء عتيق، وسعادة عمر سيف غباش، وصالحة عبيد، ودبي أبوالهول، إلى جانب الكتّاب الإماراتيين وفناني الأداء الواعدين.

وفي أحدث حلقات مدونة «نادي كتب بلا حدود» الصوتية، تتناول كل من الكاتبة الإماراتية، إيمان اليوسف، ومديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، أحلام بلوكي، أطراف الحديث حول مختلف أنواع الكتب والأدب الإماراتي. كما ينضم سعادة عمر سيف غباش للحديث عن روايته المقرر إصدارها قريباً. بينما تسلط مؤسسة الإمارات للآداب الضوء على تطور المشهد الأدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

