«عائلة 4 نجوم»

دوليه

حفل تاريخ كرة القدم بتواجد عائلات كروية مارست اللعبة جيلا بعد آخر، والكرة المصرية ليست بعيدة عن ذلك بل اشتهرت عائلات كثيرة وحقق أفرادها إنجازات كبيرة.

ومن أبرز العائلات في تاريخ مصر عائلة إمام بالزمالك التي قدمت يحيى الحرية إمام ثم حمادة إمام وأخيرا حازم إمام وهناك غيرها مثل عائلة سليم في الأهلي كصالح سليم وشقيقه طارق سليم وفي الإسماعيلي علي أبوجريشة ومحمد صلاح أبوجريشة ومحمد محسن أبوجريشة وغيرها من العائلات الشهيرة. وفي الفترة الحالية تخطف عائلة توفيق الأضواء مع تألق نجمها أكرم توفيق في صفوف الأهلي، وحجزه مكانا ثابتا في تشكيلته بل وفي تشكيلة منتخب مصر، بعدما تم تغيير مركزه من لاعب وسط مدافع إلى ظهير أيمن في الموسم الماضي، لتكون تلك الخطوة نقطة الانطلاق الحقيقية في مشواره الكروي، فما هي قصة عائلة توفيق في الملاعب المصرية؟ عائلة توفيق من محافظة الشرقية وقد أنجبت 4 أشقاء لعبوا في أندية شهيرة بمصر و3 منهم انضموا للمنتخب المصري الأول، وهم عبد العزيز توفيق وأحمد توفيق وأكرم توفيق وحاتم توفيق.

«عبد العزيز»

والبداية مع عبد العزيز توفيق، الابن الأكبر، الذي كان من نجوم الدوري المصري لسنوات رغم أنه لم يلعب للأهلي أو الزمالك، علما بأنه كان قريبا من الانضمام للقلعة البيضاء أكثر من مرة، كما خرجت أنباء عن توقيعه للأهلي لكن الصفقة لم تتم. وخاض عبد العزيز مشوارا كبيرا في الدوري المصري، حيث لعب لأندية المنصورة وإنبي والمصري البورسعيدي وسموحة السكندري وطلائع الجيش واعتزل بقميصه. وتلقى عبد العزيز الذي كان يجيد في أكثر من مركز منها وسط الملعب والظهير الأيسر، الكثير من العروض الخارجية أبرزها من ستراسبورغ الفرنسي لكن الصفقة لم تتم. وانضم عبد العزيز للمنتخب أكثر من مرة أبرزها عام 2005 مع المعلم حسن شحاتة المدرب الأسطوري للفراعنة. ويشجع عبد العزيز نادي الزمالك وأعلن عن ذلك في أكثر من مناسبة.

«أحمد»

نال أحمد شهرة أكثر من شقيقه الأكبر عبد العزيز، خاصة بعدما لعب في صفوف الزمالك وتألق بقمصيه رغم صغر سنه. وبدأ أيضا مشواره في المنصورة مثل شقيقه عبد العزيز، ومنه انتقل للزمالك وتم تصعيده للفريق الأول وعمره 20 عاما وسريعا ما حجز مكانا في تشكيلة الأبيض. ويوصف أحمد باللاعب الجوكر حيث يجيد اللعب في اكثر من مركز، وهو ما جعله ضيفا دائما على تشكيلة فريقه. وحقق مع الزمالك عدة ألقاب أبرزها بطولة كأس مصر 5 مرات ولقب الدوري والسوبر المصري. ومع ظهور بيراميدز للساحة المصرية وضمه الكثير من النجوم، انتقل أحمد توفيق في صيف 2018 إلى الفريق الجديد من الزمالك بعد خلافات مع الإدارة وغيابه عن التشكيلة في نهاية الموسم. ولعب موسما واحداً في صفوف بيراميدز قبل أن يعار للاتحاد السكندري لفترة قصيرة تألق فيها ليعود مجددا لبيراميدز، ويحجز مكانا في التشكيلة الأساسية. وانضم أحمد للمنتخبات المصرية، وتواجد مؤخرا مع الفراعنة تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش، ويبلغ من العمر حاليا 30 عاما، ومازال أمامه الكثير في الملاعب مع تمتعه بلياقة بدنية مميزة.

«أكرم»

بدأ أكرم مسيرته في إنبي، ولفت الأنظار إليه في قطاع الناشئين بسبب قوته البدنية وروحه العالية، وشجاعته في الالتحامات. ورغم أن عائلة توفيق كاملة تشجع الزمالك، إلا أن أكرم انتقل للأهلي بعد مفاوضات شاقة حاول والده تعطيلها مرات عديدة على أمل تحرك الزمالك وضم ابنه. وعن ذلك قال عبد العزيز الشقيق الأكبر لأكرم «عائلتي كلها كانت ترغب في انضمام أكرم توفيق إلى الزمالك، ووالدي كان سببا في تأجيل مفاوضات الأهلي أملا في أن يُنهي الزمالك الصفقة».وتابع «كنا نود أن ينتقل أكرم للزمالك لسببين، الأول أن العائلة كلها تشجع الزمالك، وثانيا كان بسبب أحمد توفيق حتى لا يغضب منه البعض في الزمالك». وزاد «اتصلت أكثر من مرة بمسؤولي الزمالك من أجل حسم الصفقة لكن لا حياة لمن تنادي، ففي النهاية قلت لأكرم حدد مصيرك واتخذ القرار الذي يناسبك».وشدد «عندما ذهب أكرم للنادي الأهلي للتوقيع كنت أنا في الخارج، وأحمد في الخارج، وباقي أشقائي في محافظات أخرى، لم يكن سوى والدي في المنزل ووالدي لم يكن يريد أن يذهب للنادي الأهلي بسبب زملكاويته، لكن في النهاية قلت له هل ستترك ابنك وحده في هذه اللحظة ولذلك ذهب معه». ولم يجد أكرم مكانا في تشكيلة الأهلي المدججة بالنجوم خاصة في وسط الملعب، ليعيره الأهلي إلى الجونة، ليكشف اللاعب عن إمكانيات كبيرة ليستعيده الأهلي بعدها لكنه أيضا لم يشارك بانتظام. وفي الموسم الماضي أصيب محمد هاني الظهير الأيمن الأساسي للأهلي والذي كان يقدم مستويات جيدة وضعته في قائمة منتخب مصر.

واضطر الأهلي للاعتماد على أكرم في الجبهة اليمنى لعدم وجود بديل جيد، لكن اللاعب الشاب فاجأ الجميع وقدم مستوى رائعا حتى أن المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لم يعتمد مرة أخرى على محمد هاني من وقتها، حيث تحول للاعب بديل. ومع تألق أكرم وتوهجه مع الأهلي خاصة في الشق الدفاعي، اعتمد عليه حسام البدري مدرب الفراعنة السابق كظهير أيمن ثم واصل كيروش السير على ذات النهج حاليا مع المنتخب الأول.

«حاتم»

حاتم هو الشقيق الأصغر في عائلة توفيق ومثل أحمد وأكرم يجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن، ولعب بقميص نادي المنصورة، وكان تحت أنظار الزمالك لفترة لكن الصفقة لم تتم. ولم يحقق حاتم شهرة أشقائه في الملعب، لكنه نال إشادات كبيرة وكان مرشحا للعب في أكثر من ناد بالدوري الممتاز لكن المفاوضات كانت تفشل. وبسبب أشقائه كان حاتم دائما حديث الصحافة التي تابعت أخباره، وكان يتمتع بعلاقات طيبة مع نجوم الزمالك الذين شاركوه فرحة زفافه خاصة النجم شيكابالا. ومثل والده وشقيقيه عبد العزيز وأحمد، ينتمي حاتم للزمالك الذي يشجعه بكل قوة.

