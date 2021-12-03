«بيج رامي» يثير الجدل بـ «زواجه الثاني»

دوليه

«كان يجب على المأذون إرسال إخطار مسجل لزوجة بيج رامي الأولى، في فترة لا تقل عن 7 أيام، يفيد بزواجه للمرة الثانية، ومن حق الزوجة الأولى رفع دعوى طلاق للضرر ضد زواج البيج رامي دون علمها».. تصريحات أطلقها إسلام عامر، نقيب المأذونين في مصر، على خلفية الأزمة التي أثارتها واقعة زواج ممدوح السبيعي، الشهير بـ«بيج رامي» بطل مستر أولمبيا 2021.

وكشف نقيب المأذونين عن «أن زواج البيج رامي صحيح شرعا حتى في حال عدم إبلاغ زوجته الأولى».

مؤكدا أن «البعض يعطي المأذون بيانات بعناوين غير صحيحة عن زيجاتهم الأولى، وعقوبة إعطاء بيانات خطأ تقدر بـ 200 جنيه».

وظهرت الزيجة الثانية لـ«بيج رامي» للعلن بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صور زفاف لاعب كمال الأجسام الشهير وهو يرتدي بدلة زفاف بجانب عروسته مرتدية فستان الزفاف، وأثارت هذه الزيجة الجدل بسبب تصريح شقيق بيج رامي الذي نفى الواقعة وأكد أن الصورة جزء من عمل فني يشارك فيه «بيج رامي» في دبي، وهو ما نفاه أحمد سمير، منتج العمل الفني الذي يشارك فيه بطل مستر أولمبياد 2021.

المثير في الأمر هنا أن أسرة «بيج رامي» لم تتمسك طويلا بنفيها واقعة زواجه الثاني، حيث خرج محمد عادل السبيعي، ابن عم ممدوح السبيعي الشهير بـ«بيج رامي»، ليؤكد صحة الزواج الثاني للبطل العالمي.

وقال: «إن عقد القران تم بمدينة الإسكندرية، وأن بيج رامي يستعد الآن للسفر لقضاء شهر العسل مع عروسته الجديدة».في حين أكد مصدر مقرب من أسرة «بيج رامي»، أن زوجته الثانية هي شقيقة زوجة صديق مقرب له، وأن حفل الزفاف أقيم في أجواء أسرية حضرها العديد من أصدقائه المقربين وأفراد أسرته فقط، وأنه تعرف عليها منذ فترة بسيطة، حينما كان يرافق صديقه.

وتم الاتفاق وعُقد القران خلال 10 أيام فقط بحضور الأسرتين. بدورها شنت الإعلامية المصرية، رضوى الشربيني، هجوما شديدا على «بيج رامي»، ونشرت «رضوى» صورة لزفاف بيج رامي ومعها صورة أخرى لزوجته الأولى، عبر صفحتها الرسمية في موقع «تويتر» وغردت قائلة: «بدل ما يكافئها أنها استحملت ظروفه الصعبة لحد ما وصل.. راح اتجوز عليها!».

