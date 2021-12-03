شامبليون.. طلاسم قصر «الأمير الفيلسوف» وسط القاهرة

النهار Weekend

«الطموح القاتل».. كلمتان يمكن استخدامهما لتلخيص تاريخ واحد من أكثر القصور التاريخية شهرة وغموضا في مصر، القصر القريب من ميدان التحرير وسط القاهرة، والذي اكتسب اسمه من أحد الشوارع التي يطل عليها، شارع شامبليون، رغم أنه لاصلة من قريب أو بعيد تربط بين «القصر اللغز» والعالم الفرنسي الشهير جون فورنسوا شامبيلون. الأمير سعيد حليم.. مفتاح لغز القصر، وصاحب النصيب الأكبر في الأساطير التي لاتزال تحوم حوله، لاسيما وأنه لم يكن أميرا عاديا، بل كان يمتلك واحدة من الحكايات الدرامية التي دارت أحداثها في كواليس القصور الملكية إبان حكم الإمبراطورية العثمانية لمصر.

ولد الأمير سعيد حليم، حفيد محمد علي باشا، الذي لقب بـ«الأمير الفيلسوف» في القاهرة عام 1865، وانتقل منها ليعيش مع والده في الآستانة (إسطنبول) نظرا لعلاقة والده الجيدة بالبلاط التركي، ودرس الابتدائية والمتوسطة والثانوية باسطنبول قبل أن يسافر إلى سويسرا لاستكمال تعليمه العالي، ومكث بها 5 سنوات حتى تخرج من كلية العلوم السياسية. برز اسم الأمير المصري عالميا؛ كونه سياسيا بارزا في بلاط الأستانة إبان الحرب العالمية الأولى، إذ شغل عدة مناصب عسكرية ووزارية رفيعة في الحكومة التركية، ففي العام 1888 عٌين عضوا فى المجلس القضائي للدولة بالآستانة وعمره لم يتجاوز الـ23 عاما، وعين واليا لروملي في العام ذاته، ثم تدرج في المناصب السياسية حتى تولى منصب وزير الخارجية في عام 1911 إبان مجلس وزراء محمود شكيت، وعقب اغتيال شكيت خلفه في منصب رئاسة وزراء تركيا، وظل في هذا المنصب لمدة 3 أعوام (1913: 1916). خلال حياته، عٌرف عن الأمير الفيلسوف مواقفه المناهضة لبريطانيا، خاصة عقب إعلانها الحماية على مصر، كما عرف عنه معارضة انضمام الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، إذ تقدم باستقالته عقب مشاركتها في الحرب، لكنه استمر في منصبه جراء تمسك لجنة الاتحاد الحاكم، ثم عاود الاستقالة في 1916، وأصبح عضوا في مجلس الشيوخ.

بريطانيا لم تتجاهل كراهية الأمير ففي مارس 1915، وجدت طريقة للانتقام منه، بإصدار فرمان بالتحفظ على أمواله في مصر عقب إعلانها الحماية عليها، وعقب توقيع الهدنة في مودروس (30 أكتوبر 1918)، اتهمته بتنفيذ جرائم حرب ضد الأرمن، ونفته السلطات البريطانية إلى مستعمرتها بمالطا في مايو 1919، وعاش بها عامين.

انتقام بريطانيا من الأمير الفيلسوف لم يتوقف عند هذا الحد، فقد حال الاحتلال البريطاني دون عودة الأمير إلى مسقط رأسه مصر، وقضاء ما تبقى من عمره بها أيضا؛ فعقب انقضاء مدة نفيه في مالطا عام 1921 لم يستطع العودة إلى مصر بسبب مواقفه الرافضة للاحتلال البريطاني؛ لذا انتقل إلى روما عام 1921، حيث تم اغتياله من قبل رجل أرمني هناك، وقيل إن السلطات البريطانية تورطت في قتله. أما فيما يتعلق بالقصر المهجور فقد كان الأمير سعيد حليم، مغرما بروما، لذا كلف المعماري الشهير، كورت أنطونيو لاسكيا، بتصميم قصره على طراز الـ«نيو باروك» ويتكون القصر من مبنى رئيس مكون من طابقين وبدروم، وعلى جانبيه جناحان متماثلان ملحقان يصلهما به مشاة، وإلى جانب قيمته المعمارية يحوي القصر قطعا فنية ثمينة، وزخارف هندسية، ونياشين مرصعة بالحروف الأولى لاسم البرنس سعيد حليم.

ويشمل الطابق الأول من القصر بهوا كبيرا يمتد بطوله انتهاء إلى سلم مزدوج له فرعان ممتدان وينتهي بسلم مزدوج له فرعان يؤديان إلى جناحيه الجانبيان في الطابقين العلويين الذي يحوي كل منهما 6 حجرات واسعة، ومرفق بالقصر بدروم يحتوي غرفاً للخادمات، ومطبخاً وحجرات للتخزين، ودورات مياه، أما الجناحان فيتصلان من خلال ممر ذات أعمدة على الجانبين، ويحوي القصر مصابيحا للإضاءة الليلية أسفل المنحوتات التي تشغل أركانه لإبراز قيمة الفن المعماري به. وفى عام 1895 بدء لاشياك ببناء القصر الذي يتكون من مبنى رئيس وجناحين، واستغرق بناء القصر ست سنوات، وتم بناؤه على مساحة تزيد عن 4781 مترا مربعا لتصل حدائقه إلى ميدان التحرير قبل اقتصاصه إلى مساحته الحالية. عقب قرار من المحتل البريطاني في 13 مارس 1915 بمصادرة جميع ممتلكات الأمير سعيد حليم، آلت ملكية القصر إلى الحكومة المصرية، وكذلك ممتلكات أخوته وأسرهم، وتشمل هذه الممتلكات الكبيرة والممتلكات والحسابات المصرفية وقصر حليم في منطقة الإسماعيلية في القاهرة.

وفي العام 1916 تحول القصر إلى مدرسة الناصرية الإعدادية بنين، وعرف القصر كمدرسة رائدة في تعليم أبناء الطبقة الارستقراطية إلى جانب مدرسة السنية للفتيات، ومع تراجع الألقاب والبرجوازية، بقدوم ثورة يوليو أخلي القصر لدلالته في طبقية التعليم، وفي عام 1934 أصدر الملك فؤاد باشا مرسوما بتحويل القصر إلى مدرسة تابعة لوزارة المعارف و أطلق عليها اسم مدرسة الناصرية.

هجر قصر سعيد حليم بعدما أخليت مدرسة الناصرية عقب ثورة يوليو، وفي عام 2000 أصدرت وزارة الثقافة قرارا بضمه إليها، وقدم المجلس الأعلى للآثار مشروعا بالتعاون مع معهد بحوث التنمية الفرنسي في القاهرة؛ لترميمه وتحويله إلى متحف كان من المقرر أن يحكي تاريخ القاهرة، لكن المشروع توقف لم ينفذ بعد، وفي مايو 2006 دشنت جمعية أحباء قصر سعيد حليم، بعدما تشكلت من أعضاء درسوا بمدرسة الناصرية التي احتضنتها جدران القصر لنحو 20 عاما، لكن هذه الجمعية أيضا لم تقو على إنقاذ القصر من الإهمال. ألغاز القصر لم تتوقف عند هذا الحد، فبعدما استطاعت وزارة الآثار المصرية استرداده، ظهر مالك جديد لهذا القصر وهو رجل الأعمال السكندري المعروف رشاد عثمان، الذي كشف عن عقود تفيد شراءه القصر من ورثة الأمير سعيد باشا، ويقال إن عثمان اشترى القصر من الورثة، والبرنس لم يكن له ورثة في مصر، لكن يقال إن القصر بيع عدة مرات، وأنه اشتراه من آخر ملاكه، ليدخل القصر في مرحلة النزاع القضائي امتدت لثلاثة أعوام.

وفي عام 2009 انتهت المحكمة بالفصل في تلك النزاعات بملكية القصر إلى رجل الأعمال رشاد عثمان الذي استلم القصر ليقرر إغلاقه من هذا التاريخ وحتى الآن دون الاستفادة منه.

