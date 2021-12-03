حقوق المسنين.. مشروع قانون لـ«رد الجميل»

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«قرابة 7 ملايين مسن، يشكلون نسبة 7،1% من إجمالي السكان في يناير 2020، هي النسبة التي من المتوقع ارتفاعها لتصل إلى 17،9% في 2052» هذه بعض الأرقام التي قدمها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، حول أعداد المسنين، وهي التي دفعت النائب المصري، عبد الهادي القصبي، عضو مجلس الشيوخ، لتقديم مشروع «حقوق المسنين» إلى المجلس تمهيدا لدراسته ومن ثم إحالته إلى الجهات المعنية وإقراره.

وإلى جانب قانون القصبي قدمت الحكومة المصرية مشروع قانون ثان خاصا بالمسنين، وحصل المشروعان على موافقة مبدئية بناء على تقرير اللجنة المشتركة التي ضمت في عضويتها عدداً من لجان «الشيوخ» وأكدت النائبة فيبي فوزي، وكيلة مجلس الشيوخ أن «مشروع القانون لايقتصر على الاحتياجات المادية للمسن من دخلٍ ملائم ورعاية صحية، وغيرها وإنما يتخطى ذلك إلى الحقوق النفسية والثقافية والاجتماعية والترفيهية بل وتحقيق مشاركة المسنين في الحياة العامة وفي صنع القرار، خاصة فيما يتعلق بشؤونهم».

وأضافت «يعتبر إنشاء صندوق لرعاية المسنين تابع لوزارة التضامن الاجتماعي مكتسبا مهما لتحقيق أهداف القانون وقد تم النص عليه بما يتيح تجسيد العديد من الامتيازات لكبار السن، حيث يأتي هذا التشريع ليؤكد أن الجمهورية الجديدة التي بات شعارها الأثير «حياة كريمة» هذا الشعار الذي يجري تطبيقه على الريف والحضر، وعلى المرأة والشباب، وعلى ذوى الاحتياجات الخاصة وغيرهم، ما كان لها أن تغفل عن شريحة غالية على قلوبنا جميعا، التي قدمت الكثير وحق لها أن تحصل على العرفان والتقدير.

في ذات السياق أكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون خطوة جادة من أجل المساهمة في دعم ورعاية حقوق المسنين وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير كل أوجه الرعاية الاجتماعية حيث يضمن القانون حق المسن في الحصول على مساعدة شهرية حال عدم حصوله على معاش تأميني، كما يعفي مشروع القانون تراخيص إقامة مباني رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم من جميع الضرائب والمصروفات.

تقرير اللجنة المشتركة، أورد عدداً من الأهداف التي يسعى مشروع القانون لتحقيقها، منها أهمية مشاركة المسنين في الحياة العامة، والذي يستوجب أن تراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجاتهم وان تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة، مع العمل على نشر آليات الثقافة الالكترونية والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة لهم وزيادة المخصصات المالية المتاحة لهم. كما تمنحهم الحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل..

ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن «تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها كل في مجال اختصاصه بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر أو الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق مع احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة وعدم التمييز بسبب السن أو الديانة و تأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كل الميادين».

ومن بين الأهداف التي يسعى القانون إلى تحقيقها كذلك، ضمان توفير المرافق الخاصة بهم وتيسير الإجراءات المصاحبة، وتشجيع المجتمع المدني على رعاية المسنين، ودفع التوسع في إنشاء دور الرعاية، في خط متوازٍ مع التوسع في برامج الحماية المجتمعية لهم، وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة، هذا فضلا عن إنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعي يسمى «صندوق رعاية المسنين» تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزارة المختصة ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.

وسيكون من ضمن مهام الصندوق وآليات عمله رسم السياسات العامة للدولة لتنمية قدرات المسنين للنهوض بهم وتمكينهم من المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وإدماج جهودهم في خطة الدولة، ووضع الآليات اللازمة لتذليل المعوقات التي تواجه حصول المسنين على حقوقهم التي يكفلها لهم الدستور والقانون، والعمل على تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل بين الهيئات الحكومية والأهلية في مجال حماية ورعاية وتمكين المسنين، وكذلك إدراج حقوق واحتياجات المسنين في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أي أساس وعلى قدم المساواة مع الآخرين، وتوفير إعفاء جزئي للمسنين من رسوم الاشتراك في الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمؤسسات الثقافية والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة بغير تحمل الموازنة أي أعباء.

