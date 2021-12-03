الصقر: تعاون بين «العام والخاص» لتمكين ذوي الإعاقة

أول النهار

أكد رئيس لجنة ذوي الاعاقة بالديوان الوطني لحقوق الإنسان الدكتور يوسف الصقر إن اللجنة تراقب باهتمام مدى تطبيق الجهات المعنية في الكويت لآليات دمج الافراد من ذوي الاعاقة في المجتمع بحسب ما نصت عليه التشريعات المحلية ذات الصلة بفئة ذوي الاعاقة وكذلك كل ما التزمت به الكويت من معاهدات واتفاقيات دولية بهذا الشأن. وأضاف بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام لا بد من إشراك ذوي الإعاقة عند وضع خطط الدمج في المجتمع ضماناً لتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكل حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية.

وأشار الى أهم أوجه تمكين الافراد ذوي الاعاقة من المشاركة الفعالة في المجتمع وذلك بعدم استثنائهم من النظام التعليمي العام على أساس الاعاقة وتمكينهم من الحصول على أفضل مستويات التعليم في جميع مراحله على قدم المساواة مع الاخرين ومراعاة احتياجاتهم الفردية بصورة معقولة وضمان حصولهم على الدعم الذي يحقق أقصى قدر من النمو الاكاديمي والاجتماعي ويحقق لهم الدمج الكامل.

وأضاف قائلا: انه ضمانا لهذا الحق واعمالا لاكمال أوجه الادماج لا بد من تدريب وتوظيف مدرسين ومدربين من فئة ذوي الاعاقة مؤهلين للتعامل والتواصل مع مختلف حالات الاعاقة، وكذلك تدريب الاختصاصيين والموظفين العاملين في جميع مستويات التعليم ويشمل هذا التدريب التوعية بشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة واستعمال طرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة البديلة المناسبة. وختم الصقر حديثه بالاشارة الى اهمية وجود تنسيق وتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وكذلك منظمات المجتمع المدني من اجل اعمال مفهوم الدمج المجتمعي على اكمل وجه.

