انطلاق اختبارات منتصف العام الدراسي لـ«المتوسطة» 26 الحالي

أول النهار

اعتمدت المناطق التعليمية جداول اختبارات منتصف العام الدراسي 2021-2022 للمرحلة المتوسطة بنظام «يوم وترك» حيث تنطلق يوم الأحد الموافق 26 الجاري بطلبة الصفين السادس والسابع على أن يلتحق بهم طلبة الثامن والتاسع يوم الإثنين وتكون أيام الراحة للصفوف الأربعة بواقع يوم واحد بعد كل امتحان.

ووفق جداول المرحلة المتوسطة التي اعتمدتها المناطق يكون زمن الاختبار في معظم المواد ساعتين من الـ 8 إلى الـ 10 صباحاً باستثناء بعض المواد ساعة ونصف الساعة، على أن يضاف 15 دقيقة لقراءة التعليمات وتوزيع الأوراق و30 دقيقة لطلبة صعوبات التعلم.

هذا وسوف يتم الانتهاء من إعداد جداول اختبارات الثانوية من قبل مراقبة الامتحانات وشؤون الطلبة في الوزارة، وجار اعتمادها من قبل وكيل التعليم العام بالإنابة صلاح دبشة.

