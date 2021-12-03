«تدريس التطبيقي» شكَّلت هيئتها

أول النهار

أعلن أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور مشعل الشريدة أن الهيئة الإدارية التي حازت ثقة الزملاء بكليات الهيئة الخمس لتمثيلهم بمقاعد الرابطة خلال الدورة النقابية 2021-2023 التي جرى انتخاباها يوم 29 نوفمبر الماضي، قد عقدت أول اجتماعاتها بمقر الرابطة وتم خلاله توزيع المناصب الإدارية التي جاءت بالتزكية بين الحضور، حيث تولى الدكتور أحمد مندني رئاسة الهيئة الإدارية، والدكتور عبدالرحمن الدويلة نائبا للرئيس، والدكتور مشعل الشريدة أمينا للسر، والدكتور خليفة الخليفة أمينا للصندوق، وعضوية كل من الدكتور مدالله سويدان، الدكتور خالد الصيفي، وسعد بوسمري.

