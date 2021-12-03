الشاهين شارك في مؤتمر «برلمانيون لأجل القدس»

أول النهار

دعا عضو مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين الى استثمار واستخدام جميع الادوات النيابية من أفراد وبرلمانات لخدمة القضية الفلسطينية.

وقال الشاهين في مداخلة على هامش مشاركته في المؤتمر الرابع لرابطة (برلمانيون لأجل القدس) المنعقد في العاصمة التركية أنقرة «ينبغي علينا كنواب ونواب سابقين ان نعكس ادوارنا لخدمة القضية الفلسطينية بشكل عام والمقدسية خصوصا من خلال تمثيل الامة والتشريع للدولة والرقابة على الحكومة».

واوضح ان البرلمان الكويتي شهد جلسات خاصة عدة حول فلسطين آخرها المنعقدة في 27 مايو الماضي الى جانب دور وفود الصداقة البرلمانية للتعبير عن هذه القضية والرقابة على الحكومة «لمنع أي خرق للكيان الصهيوني».

واضاف ان هناك تشريعا عربيا موحدا «لمقاطعة الكيان الصهيوني يفيد كبنية أساسية لأي دولة ترغب بالاستفادة منه وهو تشريع مطبق بالكويت وصالح للتطبيق في كل دولة تناهض وتمنع وتجرم دخول الكيان الصهيوني لهذه الدولة أو تلك».

واشار الى ان البرلمان الكويتي قام أخيراً بإقرار تعديلات على هذا القانون خصوصا للوسائل التي استحدثت مثل التطبيع الاقتصادي والتطبيع الثقافي والتطبيع الرياضي في محاولة لسد الثغرات في مثل هذا القانون.

واعرب عن تطلعه لعقد الاجتماع الخامس المقبل للرابطة في مدينة القدس وهي محررة ومطهرة قائلا «ينبغي ألا نستبعد ذلك من تصوراتنا وأذهاننا وأرواحنا وكما كان الصهيوني يوعد الآخر في مؤتمرات الصهيونية العالمية (أراك العام المقبل في أورشليم) فنحن نقول الآن (نراكم العام القادم في القدس).

