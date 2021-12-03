«التنموية المتعثرة».. تحت سيف التصفية

الأولى

كشفت مصادر مطلعة لـالنهار، عن توجه حكومي جاد لاعادة النظر في مشروعات غير مجدية في خطة التنمية، لافتة الى أن هناك ما يقارب من 40 مشروعاً في دائرة التصفية، معظمها مشروعات غابت عنها نسب الانجاز، تخفيفاً للأعباء المالية على الميزانية في ظل حالة نضوب سيولة الاحتياطي العام.

ولفتت المصادر الى أن هناك مشروعات ورقية لم تحقق الأهداف المطلوبة، كما أن هناك مشروعات لم يتم البدء بها وموضوعة ضمن مشروعات الخطة من دون قيمة مضافة.

وبينت أن وجود مثل تلك المشروعات يتعارض بشكل كبير مع التوجهات الحكومية، التي أقرت ضرورة اختيار المشروعات ذات القيمة المضافة العالية والتي تسهم في توظيف المزيد من خريجي الجامعات من مختلف التخصصات.

وفي هذا السياق، أشار عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية علي رشيد البدر، الى وجوب بيع جميع الشركات الحكومية كي تتخلص الدولة من متاعبها والتزاماتها وتمكن الشركات من تطوير وتصحيح وتنمية مسيرتها بأسلوب اقتصادي متقدم على ان يتم البيع بأسلوب برنامج التخصيص السابق.

وأضاف ان نجحت تلك الشركات أو بعضها وحققت الآمال منها، فسيستفيد الاقتصاد والمساهمون وتنضم الى الشركات الوطنية الناجحة، مستدركاً اما اذا فشلت فسيتم تصفيتها كأي شركة تفشل في عملها نظرا لعدم الجدوى من غرضها الأصلي.