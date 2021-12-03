صباح الخالد: الكويت خالية من «أوميكرون»

الأولى

أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد استقرار الوضع الصحي في البلاد، مشيرا الى عدم تسجيل اي حالة اصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون».

جاء ذلك في تصريح للصحافيين ادلى به سمو رئيس مجلس الوزراء على هامش الزيارة التي قام بها سموه الى ميدان الأديرع التابع للقوة البرية. وذكر سموه ان حالة الوضع الصحي في الكويت «مستقرة ولله الحمد والمنة لكننا نتابع باهتمام شديد المتحور الجديد (أوميكرون) الذي شغل العالم في الأيام القليلة الماضية ووصل الى بعض الدول الخليجية». وأكد ان الكويت «لم تسجل اي اصابة بهذا المتحور الجديد»،

مبينا ان «التقصي والتتبع من وزارة الصحة قائمان كما ان اللجنة العليا لطوارئ «كورونا» في مجلس الوزراء تتابع باهتمام كل التقارير الواردة من وزارة الصحة، كما ان المجلس في حالة استعداد دائم للتعامل مع هذا الوضع».

وأوضح سموه ان «الاحترازات التي اتخذتها الكويت بمنع دخول اي شخص لم يتلق التطعيم وفرض اجراء مسحة على القادمين اثبتت نجاعتها»، مشددا سموه على «ضرورة الالتزام والتقيد بالاشتراطات الصحية في المرحلة المقبلة».

وعلى مستوى جولته العسكرية، اكد سموه حرص القيادة السياسية على توجيه الحكومة لتوفير كل مايحتاجه ابناؤها في مختلف القوات المسلحة سواء البرية او البحرية او الجوية وأن تكون المنظومة العسكرية في غاية الاستعداد والجاهزية لأي حدث طارئ.

وأعرب سموه عن الفخر والاعتزاز بالأداء الرائع لمنتسبي القوات المسلحة بتنفيذ اول تمرين للدبابة الجديدة M1A2K، مشيدا بما شاهده خلال الفترة القصيرة التي دخلت فيها الخدمة من حسن الأداء والتجهيز على اعلى مستوى. من جانبه اعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر عن الفخر والاعتزاز بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء لهذا التمرين «في لفتة كريمة وعادة حميدة ونهج حسن يعكس حرص واهتمام قيادتنا على دعم وتشجيع ابنائها من منتسبي القوات المسلحة تقديرا منها لجهودهم المخلصة وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن وطننا الغالي وحفظ امنه واستقراره وسلامة اراضيه».

وعبر الجابر باسمه ونيابة عن منتسبي وزارة الدفاع من عسكريين ومدنيين عن خالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة تجديد الثقة الغالية بسمو الشيخ صباح الخالد التي اولتها اياه القيادة السياسية وذلك باعادة تعيينه في منصبه سائلين المولى -عز وجل- ان يعينه على حمل الأمانة والقيام بمسؤولياتها لمواصلة مسيرة الخير والاصلاح والعطاء لوطننا المعطاء.

وقال ان «وزارة الدفاع وبدعم وتوجيهات قيادتنا الحكيمة ومتابعة سمو رئيس مجلس الوزراء الكريمة ماضية بعون الله تعالى في تنفيذ خطة التطوير والتحديث لقدراتها الدفاعية والارتقاء بمستوى وكفاءة منتسبيها القتالية لتمكنهم من اداء مهامهم وواجباتهم بكل كفاءة واقتدار.

وأضاف «ها نحن اليوم نشهد تنفيذ الرماية الحية للدبابة الجديدة M1A2K التي تم تسلمها حديثا لتشكل اضافة جديدة ورافدا اساسيا ومهما يعمل على زيادة حجم القدرات والامكانات لوحدات جيشنا الباسل. وذكر ان حماة الوطن من منتسبي الجيش كانوا وما زالوا على العهد والولاء والوفاء لوطنهم الغالي ولقائدهم الأعلى ولشعبهم الوفي محافظين على قسمهم في العمل والبذل والتضحية والفداء في سبيل حفظ امن البلاد واستقرارها والدفاع عن ارضها وبحرها وسمائها».