%46.6 نمواً في أسعار الشاليهات!

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كسرت التداولات العقارية في الربع الثالث حاجز الـ 1.2 مليار دينار لتسجل خامس اعلى ارتفاع ربع سنوي للقيمة في 12 عاماً مضت، بدعم من الارتفاع القوي على العقار السكني الذي سجل نموا بلغت نسبته 19.5% على أساس سنوي، و6.8% على أساس ربع سنوي. ووفقاً لتقرير بيت التمويل الكويتي «بيتك»، انخفضت أسعار العقار الاستثماري بنسبة 2.5%، والتجاري 1%. واشار «بيتك» الى ان أسعار الشاليهات سجلت معدلات زيادة ملحوظة، مدفوعة بطلب واضح متواصل على مناطق عدة منها مناطق الخيران وصباح الأحمد البحرية، لافتة الى دخول العقارات المطلة على الشريط الساحلي والشاليهات ضمن الأماكن المرغوبة، موضحا ان أسعار الشاليهات ارتفعت 46.6%مدفوعة بسعي المشترين إلى البحث عن مساحات أكبر وأماكن أكثر ترفيهاً في ظل عدم القدرة على السفر خارج البلاد نظراً للإجراءات الصحية المفروضة. وكانت شاليهات مناطق بنيدر والضباعية وميناء عبدالله الأعلى حيث شهدت ارتفاعاً في الاسعار على أساس سنوي بين مناطق الشاليهات على مستوى المحافظات.