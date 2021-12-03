«المشروعات السياحية».. إعادة نظر

الأولى

قالت مصادر حكومية لـ «النهار»: إن هناك نفضة شاملة للقطاع السياحي ستتم خلال الفترة المقبلة، بعد 7 سنوات عجاف عاشها القطاع، استنزفت جميع الجهود التي بذلتها الدولة للتطوير.

ولفتت الى أن أولوية الحكومة ستكون البحث عن قيادة تنفيذية من ذوي الخبرات المتراكمة في القطاع السياحي لتطوير القطاع ووضعه على سكة التطور الإقليمي والعالمي مثل ما هو موجود في دول مجاورة، متسائلة: «ما المانع من ازدهار الكويت سياحياً ولديها من الخطط والمال ما يمكنها من تطوير منشآتها المتهالكة التي لم تمسها يد التطوير منذ سنوات؟». وبينت المصادر أنه سيتم التركيز على التخلي عن الخطط الورقية والبحث في إمكانية تطوير المنشآت القائمة ودعوة أصحاب الخبرات من شركات القطاع الخاص القادرة على القيادة والتطوير والإدارة.

واشارت الى أن من بين الأولويات التي يجب النظر إليها، إعادة النظر في كل الممارسات والمناقصات التي تمت ترسيتها على بعض الشركات خلال الفترة السابقة لمعرفة مدى استحقاق الشركات التي فازت بها من عدمه وخاصة الدراسات الاستشارية التي كبدت المال العام مئات الملايين من دون اي جدوى.

واستدركت أن على الحكومة توظيف زيادة رأسمال المشروعات السياحية بالشكل السليم، والإسراع في تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين الذين طال انتظارهم لرؤية مشروع واحد مما تم الإعلان عنه خلال السنوات الطويلة السابقة.

من جهة أخرى وجه النائب د. عبدالله الطريجي سؤالا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، حول خسارة شركة المشروعات السياحية نحو 353.3 مليون دينار نتيجة تجديدها العقود المبرمة مع المستثمرين بقيمة متدنية.

واستفسر: من يتحمل خسارة شركة المشروعات السياحية هذا المبلغ نتيجة تجديدها العقود المبرمة مع المستثمرين بقيمة متدنية؟ ومن يتحمل الخسائر المالية نتيجة عدم قيام الشركة بتحصيل القيم الاستغلالية المستحقة لمساحات التجاوز في مرافقها والتي تقدر بنحو مائة وسبعة وثلاثين مليون دينار حتى تاريخ 31/12/2018.

واضاف: هل عُيّن مستشار لنظم المعلومات من الجنسية الآسيوية براتب (3500) دينار، رغم وجود مستشار كويتي في التخصص نفسه يتقاضى (4000) دينار؟ وهل عُيّن مستشار للأغذية والمشروعات من جنسية عربية براتب 5000 دينار وجُمد المدير الكويتي لمطعم أبراج الكويت؟

ومضى يسأل: هل جُدد عقد مستشار الأمن والسلامة براتب 2500 دينار، وهل أُبرم عقد المستشار المالي من جنسية أوروبية براتب 7400 دينار؟وهل أُبرم عقد قائد مجموعة المزايا من جنسية عربية براتب 3500 دينار؟ وهل أُبرم عقد مدير عقود المشاريع من جنسية آسيوية براتب 2700 دينار، وهل أُبرم عقد استشارات بقيمة 3 ملايين دينار؟،

وهل أُبرم عقد مع شركة استشارات هندسية بقيمة مليونين و700 ألف دينار؟، وهل أُبرم عقد مع شركة دعاية وإعلان بقيمة شهرية 14 ألف دينار؟ وقال: إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فنأمل بيان هل طُرحت هذه المناقصة على جميع الشركات من باب الشفافية؟ وهل يتقاضى الرئيس التنفيذي راتبا شهريا 12 ألف دينار و«بونص» سنويا تقريبا 92 ألف دينار إضافة إلى تذاكر السفر؟