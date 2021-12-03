الوزراء المحللون.. «الحسبة انتخابية»

الأولى

فيما يواصل سمو رئيس مجلس الوزراء لقاءات التشكيل الحكومي مع التيارات السياسية وجمعيات النفع العام والشخصيات السياسية وآخرها مجموعة الثمانين، اعاد معظم النواب - من كتلة الـ«31» المفككة - حساباتهم بشأن الاتجاه للمشاركة في الحكومة، فيما عدا اثنين من الثالثة ومثلهما من الرابعة بالاضافة الى النائب حمد روح الدين من الاولى متمسكون برغبتهم للمشاركة ولهم حسابات انتخابية مغايرة، بحسب ما كشفته مصادر لـ«النهار».

واوضحت المصادر ان خطاب النائب فيصل المسلم رتب تداعيات سريعة اعادت الحسابات الى تسعة نواب اخرين كانت لديهم المرونة السياسية للمشاركة في الحكومة متى وقع عليهم الاختيار، كما ان نوابا من الحركة الدستورية الإسلامية «حدس» كانت لديهم الرغبة في عملية التوزير دون ان يشاركوا في الحكومة الأمر الذي قلص أعداد المرشحين للوزارة من النواب الى 5 بعد أن كانت قائمتهم الأولية تشمل 14 نائبا. إلى ذلك، سأل النائب عبدالعزيز الصقعبي وزير المالية عن أسباب تأخير الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في إصدار الخطة الإنمائية الثالثة لمدة سنة عن الموعد المحدد، كما سأله عن قيمة الفائدة المدفوعة على السندات التي أصدرتها الكويت في 13 مارس 2017 بقيمة 8 مليارات دولار وهل اتخذت الوزارة التدابير المالية اللازمة لسداد قيمتها المستحقة في مارس المقبل .

