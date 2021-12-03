«طوارئ كورونا»: استقرار الوضع الصحي في البلاد

وطن النهار

أكد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق باسم الحكومة طارق المزرم «استقرار الوضع الصحي في البلاد» داعيا المواطنين والمقيمين إلى تلقي الجرعة التنشيطية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والالتزام بالاشتراطات الصحية في «ظل الرصد الإقليمي والعالمي لحالات إصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون)».

جاء ذلك في تصريح أدلى به المزرم لـ «كونا» عقب اجتماع (اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا) الذي عقد برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر.

وأوضح المزرم أن (اللجنة الوزارية) في انعقاد مستمر وستواصل عقد اجتماعاتها لمتابعة آخر مستجدات الوضع الصحي في البلاد.

وأفاد بأن اللجنة استمعت خلال الاجتماع إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح حول آخر تطورات الوضع الوبائي في الكويت حيث أوضح مدى استقراره نتيجة جهود وزارة الصحة والوزارات المعنية وتنفيذهم قرارات مجلس الوزراء بشأن مواجهة فيروس كورونا.

وأشار إلى استماع اللجنة إلى آراء الجهات الحكومية المعنية إضافة إلى التقارير الميدانية بخصوص تنفيذ الاشتراطات الصحية ومدى الالتزام بتطبيقها.

ودعا جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الاستمرار في تطبيق الاشتراطات الصحية سواء ارتداء الكمام والوقاية الكاملة للحفاظ على الصحة العامة وتلقي التطعيمات المطلوبة والجرعة التنشيطية المعززة. وبين انه بإمكان الجميع تلقي الجرعة الثالثة التنشيطية ضد مرض (كوفيد- 19) دون مواعيد مسبقة شريطة مرور ستة أشهر على تلقي الجرعة الثانية مؤكدا أهمية هذه الخطوة لتنشيط المناعة وتوفير حماية أفضل من خطر الإصابة بالعدوى للمحافظة على استقرار الوضع الصحي في الكويت.

