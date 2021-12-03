«القُصَّر»: مواكبة التحوّل الرقمي

وطن النهار

وقعت الهيئة العامة لشؤون القصر أمس مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بروتوكولا للربط الآلي بين الهيئتين، وذلك لتسهيل تبادل البيانات والمعلومات الخاصة بالقصّر والمشمولين برعاية الهيئة. وقع البروتوكول نيابة عن الهيئتين المدير العام بالإنابة للهيئة العامة لشؤون القصر م. حمد البرجس، والمدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتكليف هنادي المبيلش بحضور عدد من مسؤولي الهيئتين. وأعرب المدير العام بالإنابة للهيئة العامة لشؤون القصر حمد البرجس عن تقديره لحرص المسؤولين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة على تعاونها البناء مع الهيئة العامة لشؤون القصر وتذليلها جميع التحديات لإنجاح هذا المشروع، مؤكدا حرص الهيئة على مواكبة خطة التحول الرقمي للدوله وتعليمات مجلس الوزراء بهذا الشأن وكل ما فيه تيسير وخدمة للمشمولين برعايتها.

وأكد البرجس على هامش توقيع البرتوكول أن فئتي القصر والإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، من الفئات المهمة في المجتمع الكويتي، لافتا إلى أن هيئة القصر مستعدة لتوفير كل الخدمات وتذليلها أمام كلتا الفئتين.

وافاد أن هيئة القصر أتمت كل خدماتها الإلكترونية وميكنة كل معاملاتها، مؤكدا أنها من أوائل الجهات الحكومية التي شاركت في تطبيق «سهل» من خلال تقديم 30 خدمة إلكترونية، كما سيتم إضافة الكثير من الخدمات الإلكترونية ترجمة لخطتها المتعلقة بتوفير خدمات التحول الرقمي وتذليل كل المعوقات أمام المشمولين بالرعاية وإنجازها بأسرع وقت.

واشاد البرجس بدور الكفاءات الوطنية التي تعمل في نظم المعلومات الذين يقومون بمتابعة جميع النظم الإلكترونية وتقديم خدمات المشمولين بالرعاية، مشددا على أن هذه الكوادر مفخرة كجهاز وطني بامتياز يعمل به أكثر من 1100 موظف وموظفة كويتيين بنسبة تصل إلى 99%.

التحول الرقمي

بدورها قالت المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتكليف هنادي المبيلش ان هذا التعاون يسهم في تطوير آلية تقديم الخدمات المقررة لذوي الاعاقة بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وتعديلاته من خلال الربط الالكتروني لتسهيل حصول الهيئة العامة لشؤون القصر على البيانات الخاصة بالأشخاص القصر من ذوي الإعاقة الكويتيين الصادرة والمعتمدة من قبل الهيئة.

وأشادت المبيلش بالدور المثمر والجهود التي تقوم بها الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة والهيئة العامة لشؤون القصر في توفير الوقت والجهد على المواطنين ذوي الاعاقة وذويهم من خلال التحول الرقمي لتبادل المعلومات والغاء التعامل الورقي في الجهات الحكومية.

كما بينت أن البروتوكول يعد التزاما ما بين الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة و الهيئة العامة لشؤون القصر في المحافظة على سرية المعلومات المسلمة والمستلمة وعدم كشف المعلومات لأي طرف آخر أو أي جهة رسمية أو غير رسمية يتعامل معها سواء داخل الكويت أو خارجها، إلا بناء على حكم قضائي أو بطلب رسمي من الجهات القضائية المختصة أو وفق أحكام القانون في شأن المعاملات الإلكترونية.

