حمد الجابر: الكويت والإمارات دائماً في قارب واحد

وطن النهار

وسط حضور رسمي وشعبي كبير احتفلت سفارة دولة الامارات لدى البلاد مساء اول من امس بمرور 50 عاما على الاتحاد وذلك في فندق الجميرا.

وبهذه المناسبة عبر وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر عن سعادته لمشاركته الاحتفالية التي وصفها بالمهمة التي تجسد التقدم الذي أحرزته الإمارات في جميع المناحي المتعلقة بالتطور المدني والتنموي والثقافي والاجتماعي والتربوي.

وقال في تصريح له نهنئ الامارات قيادة وحكومة وشعبا بهذا اليوم الوطني الذي هو بمثابة العيد ليس فقط للامارات والكويت ولكن كذلك للخليج العربي ودولنا العربية والاسلامية، ونتمنى المزيد من التقدم والامن والامان والرفاه والازدهار للامارات وكذلك بالنسبة للعلاقات بين بلدينا الشقيقين في ظل قيادة سمو أمير البلاد وأخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأدام الله هذه العلاقة الى ابد الابدين.

وردا على سؤال بخصوص موعد انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، أوضح أن الاجتماع سيكون في القريب العاجل.

وعن موعد القمة الخليجية وتحضيرات اللجان استعداداً لعقدها، أجاب الناصر بعد قمة العلا التي انعقدت في مطلع هذا العام، انطلقت مرة آخرى اللجان المشتركة وورش العمل والفرق في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وكذلك في دول المجلس المختلفة، وستعقد القمة في ظل قيادة وحكمة قيادات دول الخليج ونحن متفائلون للغاية أنها ستكون قمة ناجحة ومفصلية فيما يخص العمل الخليجي المشترك، وعن رؤيته للتحرك الدبلوماسي لنائب وزير الخارجية الايراني في المنطقة، قال «ثمة بيان الخارجية يوضح ماذا كانت زيارة نائب وزير الخارجية للكويت».

وبدوره، هنأ نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر قيادة الامارات العربية المتحدة وشعبها باسم الكويت، لافتا الى ان الامارات والكويت دائما في قارب واحد والاحتفالات والمناسبات مشتركة فيما بين البلدين.

وقال ان دولة الامارات اليوم وصلت للقضاء والقمة والكويت معها يداً بيد الى مزيد من التطور والتقدم نحو الأعلى.

«اليوروفايتر»

وأكد الوزير حمد الجابر أن طائرات اليوروفايتر المتعاقد عليها ستصل في موعدها المحدد دون تأخير.

يذكر انه من المقرر أن تصل هذه الطائرات الى الكويت حسب تصريحات ايطالية في 14 ديسمبر الحالي. ومن ناحيته ترحم وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي على مؤسس دولة الامارات الشيخ زايد آل نهيان والذي قال انه كان احد مؤسسي مجلس التعاون مع اخيه المغفور له بإذن الله سمو الشيخ جابر الاحمد طيب الله ثراه.وقال كنا ونحن صغار نناديهم ببابا جابر وبابا زايد آملا ان تستمر مسيرة العمل والتعاون الخليجي بمزيد من التقدم والتطور.

تكامل

ومن جانبه وصف سفير الامارات لدى البلاد د. مطر النيادي احتفالات السفارة بالذكرى الخمسين للاتحاد وكأنها احتفال داخل الامارات وذلك لفرحة ومشاركة عدد كبير من المسؤولين المواطنين والمقيمين بهذه المناسبة ما يدل على حب الكويتيين لدولة الامارات والوئام الشامل بين البلدين الشقيقين.

وتمنى المزيد من التكامل والتنسيق والتعاون بين قيادتي البلدين الرشيدتين.

بدوره هنأ السفير الالماني لدى الكويت تيفان موبس دولة الامارات بعيدها الخمسين مؤكداً أن العلاقات الالمانية - الكويتية تشهد تطورا كبيرا، لافتا الى ان الرئيس الالماني كان يعتزم زيارة الامارات ولكن جائحة كورونا أخرت ذلك.

وعن فتح فرع لجامعة ميونيخ في الكويت قال ان المشاورات جارية بهذا الخصوص وان الموضوع لا يتعلق باجراءات حكومية وانما يتعلق بالاجراءات التي يجب تنفيذها من قبل المستثمر الكويتي لان هذا الاستثمار تابع للقطاع الخاص وليس الحكومي، مشيراً الى لقائه مع المستثمر الكويتي آملا افتتاح الجامعة في المستقبل القريب.

«تشنغن»

اما للتسهيلات المتعلقة بحصول المواطنين على تأشيرة تشنغن من السفارة الالمانية قال ان هناك تطوراً كبيراً بهذا الموضوع وان الاتفاقية الموقعة بين البلدين حول رفع التأشيرات عن الدبلوماسيين والجوازات الخاصة سارية ما سمح بتسهيل دخول هؤلاء الى بلاده.

ومن جهته هنأ السفير العماني د. صالح بن عامر الخروصي الامارات بعيدها الوطني مؤكدا ان العلاقات الخليجية علاقات حميمية وعلاقة اشقاء وأن السلطنة دائما ما تدعو الى الوفاق والوئام الخليجي.

وحول فتح الاجواء قال ان الوضع الوبائي في السلطنة تحسن كثيرا ويدعو الى تقديم تسهيلات لدخول السلطنة.

يوم تاريخي

السفير البحريني صالح المالكي قدم التهنئة الى دولة الامارات بالمناسبة مؤكدا ان ذكرى اتحاد الامارات هو يوم تاريخي ومبارك سطر تاريخ الازدهار والتطور مستذكرا مناقب مؤسس الامارات المغفور له الشيخ زايد آل نهيان.

ونوه إلى ان هذه الاحتفالية تعد الاولى بعد جائحة كورونا وهذا دليل على نجاح الخطط التي قامت بها الحكومة الكويتية متمنيا لدولة الامارات مزيدا من التطور والنمو.

وأكد ان مسيرة مجلس التعاون الخليجي مسيرة مباركة وان اجتماعات قادتها دائما ما تكون لصالح المنطقة وشعوبها وان بلاده تتمنى لمسيرة دول الخليج النجاح والتقدم.

وحول موعد انعقاد اللجنة المشتركة البحرينية الكويتية قال انه كان هناك اتفاق بين الجانبين أن تعقد بشكل مباشر ولكن ظروف كورونا اجلت ذلك لافتا الى انها ستعقد قريبا في دولة الكويت.

الى ذلك هنأت السفيرة الامريكية لدى البلاد ألينا رومانوسكي بالعيد الوطني الاماراتي الخمسين، وقالت « انا سعيدة بمشاركتي في هذه المناسبة.

لقطات من الاحتفالية

حضور دبلوماسي مميز خلال الاحتفال.

الاحتفال هو الأول من نوعه بعد جائحة كورونا.

مشاركة 3 وزراء في تقطيع كعكة العيد.

الشيح حمد جابر العلي والشيخ ثامر العلي كانا من أوائل الحضور من الرسميين حيث قاما بالسلام على الجميع والتقاط الصور معهم، ولم تفارق الابتسامة وجه الشيخ حمد الجابر العلي.

لأول مر يقام احتفال رسمي لسفارة بارتداء المدعوين كمامات.

شاركت فرقة من وزارة الدفاع الكويتية في الاحتفالية.

مشاركة 3 أطفال كويتيين موهوبين الحاصلين على جوائز من دولة الامارات.

الإمارات.. إنجازات

هنأ الامين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل العبدالجليل الامارات المتحدة بيوبيلها الذهبي، لافتا الى انها مناسبة يفرح بها الجميع على امتداد دول الخليج مشيدا بالانجازات التي حققتها دولة الامارات في مختلف المجالات وعلى جميع الاصعدة.

وقال انه في المجال الثقافي باتت دولة الامارات في مقدمة الدول النامية الرامية الى مزيد من تحقيق المكاسب في مجال الثقافة والمعرفة والفنون والمحافظة على التراث الشعبي والوطني لافتا الى ان ما يحققه اكسبو دبي حاليا يجعلنا اكثر اعتزازاً بهذه الدولة التي تنظم هذا الحدث الذي يعتبر ملتقى العقول وصناعة المستقبل ويقرب دولة الامارات الى العالم، معتبراً ان الثقافة هي الاداة التي تصنع التعايش الانساني والتعاون الدولي.

