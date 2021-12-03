المشروعات الحكومية المتعثرة.. تحت سيف التصفية

مال وأعمال

كشفت مصادر مطلعة لـ«النهار»، عن توجه حكومي جاد لاعادة النظر في مشروعات غير مجدية في خطة التنمية، لافتة الى ان هناك ما يقارب من 40 مشروعاً في دائرة الرقابة الحكومية، معظمها مشروعات غابت عنها نسب الانجاز، تخفيفاً للأعباء المالية على الميزانية في ظل حالة نضوب لسيولة الاحتياطي العام.

ولفتت المصادر الى ان هناك مشروعات ورقية لم تحقق الأهداف المطلوبة، كما ان هناك مشروعات لم يتم البدء بها وموضوعة ضمن مشروعات الخطة دون قيمة مضافة.

وبينت ان وجود مثل تلك المشروعات يتعارض وبشكل كبير مع التوجهات الحكومية، التي اقرت ضرورة اختيار المشروعات ذات القيمة المضافة العالية والتي تسهم في توظيف المزيد من خريجي الجامعات من مختلف التخصصات.

وفي هذا السياق، اشار عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية علي رشيد البدر الى وجوب بيع كل الشركات الحكومية كي تتخلص الدولة من متاعبها والتزاماتها وتمكن بالتالي الشركات من تطوير وتصحيح وتنمية مسيرتها بأسلوب اقتصادي متقدم ويتم البيع بأسلوب برنامج التخصيص السابق.

وأضاف ان نجحت تلك الشركات او بعضها حققت الآمال منها، فسيستفيد الاقتصاد والمساهمون منها وتنضم الى الشركات الوطنية الناجحة، مستدركاً انه اذا فشلت تلك المشروعات يتم تصفيتها كأي شركة تفشل في عملها ولعدم الجدوى من غرضها الأصلي.

وبين البدر ان الادارة الحكومية لم تتمكن على مر السنوات من تصحيح اوضاع وتحسين اوضاعها بالرغم من المبالغ التي صرفت عليها والطواقم الادارية المتابعة التي اشرفت عليها والتي يستحيل الآن وفي ظل تزايد الصعوبات التي تواجه الشركات وأوضاع المالية العامة الحالية ان تستطيع الادارة الحكومية على ان تقدم على اعادة الضخ مرة اخرى او تحسين ادارتها بل من الخطأ ان تحاول مرة اخرى.

وأضاف العيب ليس في الشركة، بل في الأسلوب الاداري الحكومي لها.

