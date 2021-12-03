«أوبك+» تُقر الإبقاء على زيادات يناير والنفط يتراجع

مال وأعمال

كشفت وكالة رويترز للأنباء نقلاً عن مصادر أن تحالف «أوبك+» وافق على المضي قدماً في زيادة إنتاج النفط المخطط له في يناير المقبل والتي من المقرر أن تكون 400 ألف برميل يومياً.

وبعد القرار، انخفضت عقود النفط الخام الأميركي وبرنت 3 دولارات بعد القرار.

ولفتت إلى أن الاجتماع المقبل لـ«أوبك +» سيكون في 4 يناير المقبل.

وفيما تراجعت عقود النفط الخام الأميركية بواقع 2% بعد اعلان القرار، تراجعت اسعار النفط لأدنى مستوى لها منذ أغسطس الماضي.

واعترض تكتل «أوبك+»، الذي يضم المنتجين الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفائها، على المطالب الأميركية بزيادة انتاج النفط لدعم الاقتصاد العالمي.

وقال المنتجون انهم لا يريدون عرقلة التعافي الهش الذي شهدته صناعة الطاقة بالتسبب في تخمة جديدة في المعروض.

