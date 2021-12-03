«الخليج للكابلات» اشترت حصص «سفن» و«الاستثمارات الوطنية»

مال وأعمال

وافق مجلس إدارة شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية على شراء نسبة 25?516? من اسهم شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن، وستبلغ قيمة الصفقة في حال اتمامها مبلغ 27?042 مليون دينار. وقد تم توقيع عقد تسهيلات مصرفية مع احد البنوك المحلية للحصول على قرض طويل الأجل بمبلغ 30 مليون دينار، وذلك لتمويل الصفقة. ووافق على شراء نسبة 13?73? من اسهم شركة الاستثمارات الوطنية، وستبلغ قيمة الصفقة في حال اتمامها مبلغ 23?882 مليون دينار. وقد تم توقيع عقد تسهيلات مصرفية مع احد البنوك المحلية للحصول على قرض طويل الأجل بمبلغ 35 مليون دينار، وذلك لتمويل الصفقة، وقد قام اعضاء مجلس الإدارة بتفويض رئيس مجلس الإدارة لشراء كميات اضافية لتصل نسبة الملكية بما يقل عن 30? من رأسمال الشركات أعلاه.