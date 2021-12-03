«الكويتية» أعادت إطلاق رحلاتها إلى روما وميلان

مال وأعمال

أطلقت شركة الخطوط الجوية الكويتية اولى رحلاتها التجارية المجدولة الى مدينتي روما وميلان في ايطاليا، حيث يتم تشغيل رحلتين في الاسبوع الى مدينة روما خلال ايام الاربعاء والجمعة اعتباراً من 1 ديسمبر 2021، كما يتم تشغيل رحلتين في الاسبوع الى مدينة ميلان خلال ايام الخميس والسبت اعتباراً من 2 ديسبمر 2021.

وفي هذا الشأن، قال مدير دائرة العلاقات العامة والاعلام فايز العنزي: «يأتي اعادة اطلاق وجهتي روما وميلان في اطار خطة الخطوط الجوية الكويتية الاستراتيجية للعودة للتشغيل المعتاد وفي اطار تقديم خيارات اكثر لعملائها، حيث ان وجهتي روما وميلان تعدان من الوجهات المهمة للغاية لدى عملاء الشركة الكرام ولكثرة الاقبال عليهما من قبل مسافرينا الاعزاء الذين يفضلون السفر على متن طائرات الخطوط الجوية الكويتية لوجهاتهم المفضلة، ولما تمتازان به هاتان الوجهتان من تاريخ عريق وثقافات وحضارات مختلفة بالاضافة الى الاماكن السياحية المليئة بالبرامج المتنوعة».

وأضاف العنزي: «ان الخطوط الكويتية تسعى بشكل دؤوب ومتواصل لخدمة عملائها وتوفير جميع سبل الراحة لهم اثناء سفرهم على متن طائراتها اضافة الى تقديم خدماتها لمسافريها بشكل متكامل وتذليل كل العقبات امامهم بداية من حجز تذاكر السفر مروراً بدخول مبنى الركاب رقم 4 وانهاء اجراءات السفر وصولاً الى الصعود على الطائرة للاستمتاع بسفر مريح وآمن».

وذكر العنزي: «بامكان العملاء حجز تذاكر السفر من عدة قنوات مختلفة تتيحها الخطوط الجوية الكويتية بداية من زيارة مكاتب الشركة في مجمع الافنيوز ومجمع الوزارات ومكتب الفروانية ومبنى الركاب رقم 4 التي توفر العديد من الخدمات منها حجز تذاكر السفر وتعديلها وترقيتها والغائها وتلقي كل الاستفسارات والشكاوى والملاحظات من العملاء والعمل على مساعدتهم او عبر الاتصال بخدمة الخط الساخن 171 او من خلال تحميل التطبيق الالكتروني او زيارة الموقع الالكتروني للخطوط الجوية الكويتية.

