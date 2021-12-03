التباين سيطر على آخر الجلسات

مال وأعمال

شهدت مؤشرات البورصة تبايناً في الأداء في جلسة أمس، ليرتفع مؤشرها العام 0.09 في المئة وبنحو 6.7 نقاط، وارتفع السوق الأول 0.15 في المئة وبـ 11.9 نقطة، وسجل المؤشر الرئيسي تراجعاً بنسبة 0.08 في المئة وبنحو 5.1 نقاط، وهبط «رئيسي 50» بنسبة 0.11 في المئة وبـ 6.6 نقاط. وشهدت وتيرة التداولات تراجعاً كبيراً مقارنة مع الجلسة السابقة، لتنخفض

أحجام التداول في جلسة أمس بنسبة 22.1 في المئة لتصل إلى 301.8 مليون سهم مقابل 387.8 مليون سهم في جلسة الأربعاء،

كما هبطت السيولة بنحو 12.1 في المئة لتصل إلى 63 مليون دينار بالمقارنة مع 71.7 مليون دينار، وتقلصت الصفقات من 15.6 ألف صفقة إلى 13.1 ألف صفقة ما انعكس على القيمة السوقية للبورصة في نهاية جلسة أمس صعوداً بقيمة 39 مليون دينار وبنسبة 0.09 في المئة، لترتفع من 40.746 مليار دينار إلى 40.785 مليار دينار.

