«أسواق المال»: إيقاف سهم «جياد»

مال وأعمال

قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (43) لسنة 2021 والمنعقد بتاريخ 01/12/2021 إيقاف سهم شركة جياد القابضة عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية إلى حين قيام الشركة المذكورة بمعالجة الملاحظات الواردة في تقرير مراقب الحسابات الخارجي المتمثلة بشكل أساسي بعدم تطبيق قرار مجلس التأديب الصادر بتاريخ 01/04/2021، وتزويد الهيئة ببيانات مالية تعكس الأثر المالي الناتج عن هذا القرار، أو الدعاوي القضائية والمطالبات المحتملة بخصوص الاكتتاب في زيادة رأس مال «الشركة الأم» والذي بدأ بتاريخ 01/10/2017 وانتهى بتاريخ 21/10/2017 على أن يتم تزويد الهيئة بتلك البيانات المالية في موعد أقصاه 31/03/2022. وقالت الهيئة انه سيتم إلغاء إدراج سهم شركة جياد القابضة من بورصة الكويت للأوراق المالية في حال لم تلتزم باستيفاء ما ورد في البند أولاً اعلاه في موعد أقصاه 31/03/2022، وذلك استناداً لنص البند رقم (7) و(8) من المادة 2-4-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

